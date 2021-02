Onderzoek naar ‘kringloopplein’ bij Pand 83 in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Reinigingsdienst Waardlanden onderzoekt de mogelijkheid om een brengfaciliteit voor afgedankte huisraad in Nieuw-Lekkerland te realiseren. Dat zou moeten gebeuren nabij Pand 83.

Als dit lukt, gaat een oude wens van gemeente Molenlanden, Waardlanden en veel Nieuw-Lekkerlanders in vervulling. Voor het inleveren van huishoudelijke goederen heeft Waardlanden het terrein van Ambachtsweg 2 op het oog, om de hoek bij Pand 83, dat weer is gelegen aan de Planetenlaan in Nieuw-Lekkerland.

Betere service

Voor inwoners van Nieuw-Lekkerland liggen de afvalbrengstations van Waardlanden op een behoorlijke afstand. “Een brengvoorziening voor meubels, elektrische apparaten, een fiets en andere kleinere afvalstromen verbetert de service aan deze inwoners. Daarnaast zorgen minder autokilometers voor milieuwinst”, licht wethouder Arco Bikker van gemeente Molenlanden toe.

Voor de grotere afvalstromen, zoals puin en snoeihout, kunnen inwoners terecht bij één van de afvalbrengstations in de regio; de brengstations in Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam zijn voor hen het meest dichtbij.

Meer kringloop

De brenglocatie kan worden doorontwikkeld tot een zogenaamd Kringloopplein waar afgedankte spullen die nog goed zijn een tweede leven krijgen. Of worden gedemonteerd tot herbruikbare producten en grondstoffen.

Arco Bikker: “Met de samenwerkende partijen van Pand 83, zoals mens ontwikkel bedrijf Avres, Kringloopwinkel GAiN en Jij bent in Beeld, onderzoeken we de mogelijkheden voor een sorteer- en demontagecentrum. En voor bijvoorbeeld een houtbewerkingsplaats of fietsenmakerij.”

“Met als doel om goederen en producten geschikt te maken voor hergebruik. Deze activiteiten kunnen zowel op onze locatie als bij onze toekomstige partners plaatsvinden. En kunnen werkgelegenheid bieden.”