Joop van Ooijen kiest na celstraf voor andere evangelisatievorm

GIESSENBURG • Giessenburger Joop van Ooijen (69) heeft van zaterdag 13 tot zondag 14 februari 18 uur in een politiecel doorgebracht. Hij had een evangeliserende tekst aangebracht op een elektrokast langs de A15 bij Gorinchem.

Op de kast was al eerder ‘Jezus redt’ gespoten. De eerste twee letters waren echter verdwenen. Van Ooijen wilde deze zaterdagavond weer aanbrengen en werd daarvoor opgepakt. Hij reageert verontwaardigd en verbaasd. “Ik ben als een crimineel behandeld.”

Voor rechter

Van Ooijen moet op 20 april voor de rechter verschijnen, wegens het ‘beschadigen van rijkseigendommen’.

Geschrokken

De Giessenburgse evangelist zegt niet te hebben geweten dat wat hij deed strafbaar is. “Daar ben ik een beetje van geschrokken. Heel Nederland zit onder de graffiti en ik heb nooit gezien dat het werd schoongemaakt, maar als er ‘Jezus’ staat wordt het weggehaald door Rijkswaterstaat.”

Hij kreeg wel eens een waarschuwing. “Rijkswaterstaat zei wel eens: dat moet je niet doen. Daar bleef het bij. Ik heb nooit geweten dat het bijna een delict is.”

Isolatiecel

Van Ooijen wil zijn tekst overigens geen graffiti noemen. “Het waren geen mooie letters. Ik heb alleen een ‘J’ en een ‘E’ ergens opgeschreven. Daarvoor werd ik 18 uur in een isolatiecel gegooid, zonder telefoon. Mijn spullen moest ik inleveren. Wel heftig.”

Aanplakbiljetten

Jaren geleden werd Van Ooijen als eens aangehouden omdat hij langs wegen aanplakbiljetten aanbracht. “Ik dacht: dan kunnen we gaan spuiten. Dat is lang goed gegaan, we deden het al jaren. Onder andere op een houten huisje bij de Merwedebrug en op rotondes bij Gorinchem. Er was wel strijd met graffiti-jongens, die spoten eroverheen. Maar dan deden wij het weer netjes terug.”

Digitaal bord

Nu Van Ooijen opnieuw in aanraking is gekomen met de politie, heeft hij besloten via een digitaal bord langs de A15 te gaan evangeliseren. “Ik ga wel een scherm huren, langs de A15 bij Hardinxveld of Sliedrecht. Dat is verrekte duur, maar je moet er wat voor over hebben als je het goede nieuws wilt verspreiden.”

Sponsors zoeken

De evangelist wil op zoek naar sponsors. “Het kost 10.000 euro per jaar. Dan is je tekst om de minuut een aantal seconden te zien. Het kost een paar centen, maar dan heb je geen last van politie in je nek.”

Vingerafdrukken

Van zijn advocaat begreep Van Ooijen dat je voor het beschadigen van Rijkseigendommen tot een half jaar gevangenisstraf kunt krijgen. “Maar het zal wel een boete worden. Het ergst vind ik de behandeling, alsof je een moordenaar bent. De politie nam vingerafdrukken van elke vinger en maakte foto’s uit alle hoeken vandaan. Dat ze je bij een eerste keer in het gevang zetten, dat gaat alle perken te buiten.”

Naam Jezus

Er is voor de manier waarop hij is behandeld maar één verklaring, denkt Van Ooijen. “Het heeft maar met één ding te maken: de naam van Jezus. Je kan alles opspuiten wat je wilt, maar als het ‘Jezus’ is, verdwijnt het.”