Tijdelijke extra standplaats minimarkt in Arkel

De volgende standplaats is beschikbaar gekomen: Minimarkt Arkel

Vrijdag van 08:00 uur tot 12:30 uur, locatie Plein 983, 1 tijdelijke standplaats tot en met 31 december 2021 beschikbaar.

Geïnteresseerden kunnen t/m 26 februari a.s. voor bovengenoemde standplaats een vergunning aanvragen, via het aanvraagformulier op de website www.molenlanden.nl. Op deze website vindt u ook alle overige beschikbare standplaatsen.

Wanneer er meerdere aanvragen voor dezelfde locatie worden ingediend, zal er geloot worden. Deze loting is openbaar. Bij de beoordeling en toewijzing van vergunningen wordt geen rekening gehouden met branchering. Er wordt niet gewerkt met wachtlijsten.

Voor meer informatie over de beschikbare standplaatsen kunt u contact opnemen met het team BVK, Cluster Veiligheid van de gemeente Molenlanden, bereikbaar op tel.nr. 088-7515000 of per mail APV@jouwgemeente.nl.