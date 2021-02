Eerste paal geslagen van nieuwbouw Metagro in Schelluinen

SCHELLUINEN • Bij Metagro in Schelluinen werd op dinsdag 16 februari de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het pand.

De aanleiding hiervan is de migratie van Merford Cabins en Metagro. Merford Cabins is sinds juni 2019 onderdeel van Metagro. Het volledige team van Merford Cabins verhuist naar de locatie van Metagro. Naar verwachting zal in juli 2021 de nieuwbouw in gebruik worden genomen.

“Door beide organisaties samen te voegen, ook fysiek, krijgt de nieuwe organisatiestructuur vorm met als doel onze klanten nog efficiënter en adequater van dienst kunnen zijn”, legt commercieel directeur Andreas van Meeteren uit. De migratie van beide cabinebouwers leidt tot een sterkere marktpositie, het versterken van elkaars kennis en competenties, een solide financiële basis en extra innovatiekracht.

Vakmanschap

Metagro levert meerwaarde aan het operationele proces van haar klanten. Daarin zet Metagro de mens centraal. Vakmanschap in cabinebouw, een ergonomische werkomgeving en innovatie hebben de focus, zodat de werknemers van haar klanten gezonder, veiliger en efficiënter hun werk kunnen doen.

Metagro heeft alles in huis om zelf te ontwerpen en te produceren. Dit doet het bedrijf met een team van ervaren engineers, een volledig geautomatiseerd productieproces met moderne robots, service en onderdelen en ervaren medewerkers die hun vak verstaan.