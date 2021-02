Dit zijn de drie beste 3D printers die minder dan 200 euro kosten

Het is tegenwoordig mogelijk om als particulier een 3D print service te gebruiken als je een driedimensionaal ontwerp heeft gemaakt dat je wilt laten ontwikkelen. Natuurlijk kan dit ook als bedrijf gedaan worden. Toch hoeft dit niet beslist. Je kunt er immers ook voor kiezen om zelf een 3D printer aan te schaffen.

Anno 2021 zijn deze apparaten zeker niet meer zo duur als in het verleden. Desondanks zijn de goedkope 3D printers wel enigszins beperkt, de kans is bijvoorbeeld groot dat je de technologie SLS bij deze machines kunt gebruiken. De onderstaande 3D printers zullen namelijk eerder FDM gebruiken als technologie.

Creality Ender 3

De Creality Ender 3 mag je toch wel zien als de originele, goede goedkope printer. 3D printen voor particulieren kreeg echt een boost door dit apparaat. Dit komt met name doordat het kwam in een semi-gemonteerde staat, terwijl de goedkope printers normaal gesproken als een kit komen. Het monteren moet je dan nog helemaal zelf doen. De Creality Ender 3 heeft bovendien een goede printkwaliteit, terwijl het ook een verwarmd bed heeft. De printvolume is daarnaast relatief groot: 220 bij 220 bij 250 millimeter. Doordat het bed opwarmt tot 110 graden Celsius kun je regelmatig printen met materialen die een hoge temperatuur nodig hebben.

Tronxy XY-2 Pro

De Tronxy XY-2 Pro is op papier een beest van een 3D printer, al is het wel een klein exemplaar. Dit komt doordat het een bovengemiddelde bouwvolume biedt van 255 bij 255 bij 260 millimeter. Het heeft bovendien een automatische nivellering van het bed. Daarnaast komt het met een filament aanvoersensor en een moederbord met stille stappenmotor aandrijvingen. Hiermee lijkt het wat op de eerder genoemde Ender 3. Tijdens het printen zul je dan ook zien dat de Tronxy XY-2 Pro een fijne 3D printer is. De functies komen het gebruik van dit apparaat ook zeker ten goede.

Voxelab Aquila

De Voxelab Aquila is een beetje een kloon van de Creality Ender 3, al geldt dit voor de meeste goedkope 3D printers. Dit toont wel aan hoe groot de impact van de Ender 3 was op deze markt. De Aquila is de eerste FDM printer van Voxelab, wat in werkelijkheid een submerk is van Flashforge. Dit is echt een gigant in de wereld van 3D printen. Voxelab focust ten opzichte van Flashforge juist wel meer op de particuliere consumenten, wat met de Aquila zeker gelukt is.