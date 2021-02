Molenlanden houdt online bijeenkomst ‘Hoe houden we het gezellig thuis’

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden organiseert op woensdag 20 maart voor ouders en opvoeders een gratis online bijeenkomst over ‘Hoe houden we het gezellig thuis’.

De gemeente organiseert deze bijeenkomst omdat ouders en opvoeders momenteel voor verschillende uitdagingen staan, zZoals thuisonderwijs, zorgen om familie of vrienden, anders (thuis)werken en minder sociale contacten. Het thuis gezellig houden kan in deze tijd een behoorlijke uitdaging zijn.

Praktische tips en adviezen

Tijdens de online bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips en adviezen om de rust in huis te bewaren. En om toch nog leuke activiteiten te ondernemen met het gezin. “Niemand weet hoe lang de huidige situatie nog gaat duren”, zegt Geeri de Jong van Sociaal Team Molenlanden.

“Als gezin breng je veel meer tijd met elkaar door en kun je minder buitenshuis ondernemen. Het is daarom heel logisch als ouders en opvoeders het soms even niet meer weten.”

Ervaringen delen

Naast het krijgen van praktische tips en adviezen, kunnen deelnemers onderling ervaringen uitwisselen. Geeri: “De kans is groot dat iedereen tegen dezelfde dingen aanloopt en samen weet je meer dan alleen. Daarnaast kan het al helpen door te weten dat je niet de enige bent.”

Meer informatie en aanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats op woensdag 10 maart van 20.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur). Aanmelden kan tot en met donderdag 4 maart via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.