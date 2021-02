Ziekenhuis maakt veel overuren door tientallen ijsfracturen: ‘blij dat het dooit’

REGIO • “Het was voor de mensen een prachtweekend, zeker in coronatijd, maar we zijn blij dat het nu weer gestaag dooit.” Woordvoerder Frank van den Elsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht blikt terug op een druk weekend.

Schaatsen op natuurijs werd gedaan vanaf donderdag 11 februari, maar het was eigenlijk nog onverantwoord. Er zakten die dag relatief veel mensen door het ijs. Hulpdiensten draaiden donderdag en vrijdag al overuren, maar vooral zaterdag werd het druk met verwondingen die door het ijs veroorzaakt werden.

Frank: “Gedurende de gehele zaterdag zagen we 150 patiënten op de spoedeisende eerste hulp, van wie 100 met door het ijs veroorzaakte verwondingen, van wie er dan weer 45 gips moesten krijgen. Er reden die dag drie extra ambulances om gewonden van het ijs te krijgen.”

Redelijk vlot

Dankzij grote inzet van het ingeroosterde en extra opgeroepen personeel (extra gipsmeesters, verpleegkundigen, arts-assistenten, röntgenlaboranten) heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis alle patiënten toch redelijk vlot kunnen helpen.

Op zondag 14 februari moesten zó veel breuken worden geopereerd waarvoor op de zaterdag geen gelegenheid was, dat zondagochtend een derde operatieteam is opgeroepen.

Derde operatieteam

Frank: “Normaal is in het weekend één operatieteam paraat. Een tweede is altijd achter de hand oproepbaar. Een derde team bestaat normaal gesproken niet eens en werd nu ad hoc op vrijwillige basis samengesteld om alle spoedoperaties mogelijk te houden.”

Er stonden zondagochtend 14 ijsfracturen in de wacht om te worden geopereerd. Het ging daarbij voornamelijk om gebroken heup- en bovenbenen. “Deze patiënten waren op zaterdag opgenomen en moeten volgens protocol binnen 24 uur worden geopereerd, dus die piek viel op zondag. Dat kwam nog naast de gewone spoedoperaties aan bijvoorbeeld buik of vaten en keizersneden die altijd plots nodig kunnen zijn”, legt Frank van den Elsen uit.

Veel drukker

In de loop van de zondag kwamen nog eens een kleine honderd patiënten op de spoedeisende eerste hulp (SEH), van wie ook weer ongeveer twee derde door glij- en valpartijen. “Dus rustiger dan zaterdag, maar nog steeds veel drukker dan op een gewone zondag.”

Op maandag 15 februari kampt het Albert Schweitzer ziekenhuis nog steeds met de naweeën van de operaties in het weekend. Er moeten nog steeds breuken worden geopereerd en dit moet worden ingepast in de normale schema’s.

Andere operaties uitgesteld

Frank: “Dit betekent uiteraard ook iets voor de bedbezetting in deze toch al zeer uitdagende tijd. Vandaag is dan ook een aantal eenvoudiger operaties, zoals liesbreuk- en galblaasoperaties noodgedwongen afgezegd.”

“We hebben het dit weekeinde alleen gered door de enorme enthousiaste, collegiale opkomst van extra medewerkers die wilden bijspringen. Het was voor de mensen een prachtweekend, zeker in coronatijd, maar we zijn blij dat het nu weer gestaag dooit”, vertelt Frank van den Elsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis tot besluit.