Wethouder Kamstra tekent brandbrief: ‘De jeugd ligt me na aan het hart’

VIJFHEERENLANDEN • Maar liefst 150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen van de coronapandemie voor de jeugd.

Wethouder Tirtsa Kamstra van Vijfheerenlanden staat vierkant achter de brief en is ook één van de ondertekenaars: “De jeugd ligt me na aan het hart.”

De afgelopen periode heeft Kamstra zich regelmatig afgevraagd wat ze als wethouder voor de jeugd kan doen. “Welk perspectief kan ik ze bieden, wat kan ik doen om het voor de jongeren weer een beetje leuk te maken? Op dit moment krijgen ze alleen maar te horen: ‘dat gaat niet’, ‘dat kan niet’ en ‘dat mag niet’. Dat raakt me.”

Vandaar dat ze de brief steunt die als uitgangspunt heeft dat jongeren kansrijk, veilig en gezond moeten op kunnen groeien.

Actiegericht deltaplan jeugd

De 150 wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en raadsleden. Concreet vragen zij het kabinet om binnen vier maanden een ‘actiegericht deltaplan jeugd’ te presenteren, zodat de jeugd weer perspectief krijgt.

Kamstra: “We mikken op een landelijk programma dat het jeugd- en jongerenwerk stimuleert. Dat antwoord geeft op de vraag: ‘wat kunnen we organiseren voor de jeugd’? Wat kunnen we ze bieden en hoe gaan we dat doen? Nu komen initiatieven bij de veiligheidsregio’s terecht waar wordt gekeken of het wel of niet mogelijk is. Sommige ideeën sneuvelen daardoor. Als er landelijk wordt aangegeven wat mogelijk is, hebben we de jeugd echt wat te bieden.”

Volgens Tirtsa Kamstra gaat het vooral om onderlinge ontmoetingen en activiteiten.

“De basisscholen zijn weer open en ik verwacht binnen het onderwijs op korte termijn verdere versoepelingen. Er is daarnaast vooral behoefte aan sociale contacten.”

Wisselende reacties

De wethouder stelt vast dat jongeren wisselend reageren op deze ‘coronatijd’.

“Er zijn er genoeg die zich prima redden, maar anderen vinden deze periode erg lastig. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen identiteit. Daar zijn leeftijdsgenoten – de groep – belangrijk bij. Die vallen nu weg. Persoonlijke contacten zijn beperkt. Samen lol maken, goede gesprekken, elkaar even in de ogen kijken: het zit er nu allemaal niet in. Maar die dingen zijn wel essentieel voor de ontwikkeling. Daar maak ik me zorgen over. Zeker ook omdat het zo lang duurt.”

Ze constateert dat steeds meer jongeren – ook in Vijfheerenlanden - moeite hebben met de situatie.

“Ik hoor die geluiden van jongerenwerkers en andere instanties, zoals Jeugdzorg.” Dan gaat het om jongeren die de ‘schoolse’ contacten missen of leerachterstanden oplopen, maar ook om jongeren die te maken krijgen met problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. “Soms lopen thuis de spanningen op. Je hoort soms schrijnende verhalen”, doelt Kamstra onder meer op huiselijk geweld en kindermishandeling.

“De school als rustplek en ‘escape’ is er niet meer. Bijkomend probleem is dat jongeren nu lastiger te bereiken zijn dan anders.”

Niet alleen jongeren

Wethouder Kamstra benadrukt dat niet alleen jongeren het moeilijk hebben.

“Veel groepen komen in de problemen. Denk aan ouderen die geen bezoek mogen ontvangen, gezinnen waar beide ouders hun baan zijn verloren, middenstanders en horeca; veel mensen worden zwaar getroffen. Maar de jeugd ook. Ze zijn midden in hun ontwikkeling en die wordt nu geremd. Ze voelen al bijna een jaar een belemmering in hun welzijn.”

Vandaar dat ze van harte de brandbrief steunt die het kabinet vraagt om een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan voor de jeugd te presenteren.

“Zodat er binnen vier maanden in alle regio’s concrete voorstellen zijn waarmee de jeugd kansrijk, veilig en gezond aan de slag kan en achterstanden worden hersteld.”

Tirtsa Kamstra roept jongeren in Vijfheerenlanden op om goede ideeën en leuke initiatieven door te geven aan Buurtwerk.nl. “Dan kijken we wat er mogelijk is. Als het even kan, gaan we er zo spoedig mogelijk mee aan de slag.”

Jongeren met acute problemen kunnen onder meer terecht bij de jeugd- en jongerenwerkers van Buurtwerk.nl Vijfheerenlanden of het Sociaal Team van de gemeente.