Patrick van Uitert nieuwe directeur Avres in Meerkerk

MEERKERK • Avres heeft een nieuwe directeur benoemd: Patrick van Uitert. Van Uitert is op dit moment directeur van Voorne-Putten Werkt en start op 15 april bij Avres.

“Met Patrick van Uitert halen we een directeur binnen met een ruime ervaring in het Sociaal Domein, die zijn weg weet in bestuurlijke processen, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook is hij iemand die, met aandacht en maatwerktoepassingen, kansen wil bieden aan werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Wij kijken uit naar de samenwerking met hem.”, aldus Lizanne Lanser, wethouder van Molenlanden en voorzitter van het dagelijks bestuur.

Het verschil maken

Patrick van Uitert kijkt uit naar zijn start bij Avres. “Het is een organisatie die zich de afgelopen jaren flink heeft ontwikkeld. Die ontwikkeling zet ook de komende tijd door en de coronacrisis voegt daar nog extra uitdagingen aan toe. Zeker nu kunnen wij echt het verschil maken voor mensen. Ik kijk er erg naar uit samen met het bestuur en medewerkers richting te geven aan Avres.”

Ruime ervaring

De afgelopen vier jaar is Van Uitert werkzaam geweest als directeur van Voorne-Putte Werkt: het leerwerkbedrijf van de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, en Westvoorne, dat net als Avres voortkwam uit een fusie. In de jaren daarvoor verdiende hij zijn sporen als hoofd Zorg en Samenleving bij gemeente Nissewaard, Sectorhoord Zorg en Inkomen bij gemeente Eindhoven en extern adviseur voor verschillende gemeenten.

Opvolging

Lizanne Lanser: “De werving van een nieuwe directeur heeft iets meer tijd gekost dan we hoopten; de coronacrisis bracht wat vertraging met zich mee. In de tussentijd heeft Ronald den Tek (manager Inkomensondersteuning & Participatie) naar volle tevredenheid de rol van waarnemend directeur op zich genomen.”

Patrick van Uitert volgt Saar Spanjaard op, die in september na vijf jaar afscheid nam van Avres.