De Windroos gunt leerlingen ontspanning, twee dagen geen les

GORINCHEM • In de komende week hebben de leerlingen van vmbo school de Windroos in Gorinchem twee dagen geen online lessen.

In de afgelopen weken zijn er namelijk diverse berichten in de media verschenen over een toename van stress- en burn-outklachten onder jongeren. Door ze twee dagen ontspanning, gesprekken en leuke activiteiten aan te bieden hopen ze bij de Windroos dat de leerlingen energie opdoen en zich een beetje kunnen ontspannen.

Afgelopen weekend was het in de krant te lezen: 81 procent van de jongeren heeft stressgevoelens of zit tegen een burn-out aan. “Of dat getal klopt, weet ik niet, maar het is een indicatie dat onze leerlingen en hun leeftijdsgenoten het moeilijk hebben”, aldus Arjan Kroes, zorgcoördinator op de Windroos. “Dat bracht mij tot de conclusie dat we iets moesten doen om dat te doorbreken.”

Break-out dagen

Op dinsdag en woensdag vervallen alle lessen en hebben de leerlingen een alternatief programma met onder andere work-outs, creatieve opdrachten, een quiz en gesprekken over hoe ze de lockdown beleven. Dit gebeurt allemaal online, maar we hopen met het team een leuke ontspannen sfeer te kunnen neerzetten.

De leerlingen halen maandag een goodiebag op school, met daarin de spulletjes voor de Break-out dagen. Daar zit bijvoorbeeld ook pannenkoekenmix in, zodat ze thuis voor de andere gezinsleden pannenkoeken kunnen bakken. De school krijgt enthousiaste reacties van ouders.

Durf te stralen

De merkbelofte van de Windroos is ‘Durf te stralen!’. Op dit moment is dat voor een groep leerlingen heel lastig. Ze missen het directe contact met hun klasgenoten, hun docenten en alle leuke activiteiten die normaal gesproken op school georganiseerd worden. Al dat soort dingen kunnen al een tijd niet doorgaan. Door het organiseren van deze twee dagen hoopt het team van de Windroos dat de leerlingen even het schoolreisjes-gevoel krijgen.