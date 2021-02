Schaatskoorts zorgt voor parkeerproblemen en ongelukken in Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Politie Lek en Merwede, de Veiligheidsregio en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden melden via Twitter dat het inmiddels te druk is in de Alblasserwaard. Te veel mensen willen schaatsen, wat voor parkeer- en veiligheidsproblemen zorgt.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: “Kinderdijk is helemaal vol. Om acht uur zijn er al extra verkeersregelaars ingezet. De oproep luidt: kom daar niet meer naartoe.”

Tientallen slachtoffers

De woordvoerder maakt melding van ‘tientallen slachtoffers bij zowel het Beatrixziekenhuis als het Albert Schweitzer Ziekenhuis’. “Vooral botbreuken, ook hersenschuddingen.” Hij voegt eraan toe: “We begrijpen dat mensen graag willen schaatsen, dat kan niet zo vaak. Maar let ook een beetje op, want we doen het niet zo vaak meer en zijn ongetraind, dat zie je terug in de ziekenhuiscijfers.”

Beheersbaar

Burgemeester Theo Segers roept in een filmpje van Jacco van Giessen op Twitter de mensen op om niet meer naar Kinderdijk te komen. Hij waarschuwt: “Let op, het ijs is op sommige plekken slecht.” Hij noemt de drukte ‘zeker beheersbaar’ en verwacht morgen dezelfde schaatsdrukte als vandaag.

Huisartsenpost

Op Twitter meldt Veiligheidsregio ZHZ: “Heb je een ongeluk gehad op het ijs en wil je naar de huisartsenpost? Bel dan eerst even om een afspraak te maken. Dan kan beter worden vastgesteld welke hulp nodig is en hoef je niet onnodig lang te wachten.”

Afstand houden

De Veiligheidsregio drukt schaatsers via social media ook op het hart om afstand te houden en niet alleen te gaan schaatsen.

Te druk

De gemeenten Alblasserdam en Molenlanden melden: “Het is te druk! Om de verkeerscirculatie goed te houden, sluiten we op veel plekken af. Kom op de fiets of lopend en NIET met de auto. Daar is geen plek voor. Zorg dat de weg vrij blijft. Schaats dichtbij huis en wees voorzichtig (veel meldingen van valpartijen).”