Volop ijspret op de Alblas

ALBLASSERWAARD • Het zag zeker niet zwart van de mensen, maar het was zaterdagochtend al gezellig druk op de Alblas.

Honderden mensen genoten van het schaatsen in Alblasserdam en Oud-Alblas, pakten een bak koffie bij de tentjes langs het ijs of kletsten op het ijs met bekenden.

Het is druk in de Alblasserwaard, maar grote (verkeers)problemen doen zich totnogtoe niet voor. Alleen Kinderdijk is afgesloten voor schaatsliefhebbers.