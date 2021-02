Parkeerplaatsen in Kinderdijk voor 08:00 uur al vol, toegangswegen worden afgesloten

KINDERDIJK • Nog voor 08:00 uur waren zaterdag alle parkeerplaatsen in Kinderdijk al vol door een toestroom aan schaatsers.

Het advies is dan ook om niet (meer) met de auto naar Kinderdijk te komen. Toegangswegen zullen worden afgesloten.

Geniet van het winterweer, maar hou het veilig. Ga je schaatsen? Wees wijs, ga goed voorbereid op het ijs. Het is op een aantal plekken al vroeg druk! Ga op de fiets of stap in jouw buurt op. Onze schaatstips: https://t.co/Cnh4Neje0J #schaatslokaal #schaatsen #blijfdichtbij pic.twitter.com/Lx5x365InF