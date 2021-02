Burgemeester Segers ontvangt eerste exemplaar ‘Arkel: The Christmas Village’

ARKEL • Afgelopen dinsdag heeft Jan Krol het eerste exemplaar van het fotobewaarboek van Arkel: The Christmas Village 2020 overhandigd aan burgemeester Theo Segers van Molenlanden en zijn vrouw Anneke.

In december was heel Arkel met sfeervolle kerstverlichting en kersttafereeltjes versierd. Nadat in 2019 het station van Arkel tot enthousiasme van heel het dorp én omliggende dorpen was omgetoverd in een feestelijk Kerststation in Charles Dickens stijl ten bate van de Christmas Challenge van Stichting DierenLot, namen vier Arkelaren het initiatief om het dorp op te roepen heel Arkel in 2020 met de Kerstdagen feestelijk te versieren en er een echt Kerstdorp van te maken.

Deze oproep vond massaal navolging in het hele dorp. Het initiatief werd ook omarmd door vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden. Gebiedswethouder Lizanne Lanser opende samen met de Kerstman, gemeenteraadslid Curt Roth, officieel The Christmas Station en de burgemeester nam de taak van voorzitter van de jury op zich waarvoor hij twee avonden door het dorp reed samen met zijn vrouw, de Kerstman én de initiatiefnemers.

Voor de burgemeester en zijn vrouw genoeg reden om met heel veel plezier het eerste exemplaar van het fotoboek in ontvangst te nemen en het direct met groot genoegen door te nemen om alle foto’s te bekijken.

De initiatiefnemers vonden ook een sponsor voor prijzengeld voor onder andere de mooiste straat, mooiste huis en tafereel en ook nog voor een bewaarboek voor het hele dorp, met veel foto’s van de straten en huizen van Arkel, waaronder natuurlijk alle prijswinnaars, maar ook leuke, kleine tafereeltjes. Vanaf 17 februari wordt het fotobewaarboek huis aan huis verspreid in Arkel en is het beschikbaar bij een aantal winkels in het dorp, herkenbaar aan de poster op het raam.