Historische Vereniging organiseert fotowedstrijd ‘Binnenwaard in Beeld’

• Een typische foto uit de Alblasserwaard; een slieten hek in Ottoland.

MOLENLANDEN • De Historische Vereniging Binnenwaard organiseert de komende maanden een fotowedstrijd, getiteld ‘Binnenwaard in Beeld’.

Er wordt deze maanden zoveel gewandeld en gefietst, redeneert de Historische Vereniging. “We wonen in zo’n prachtig gebied en vaak hoor je zeggen: Moet je kijken wat mooi! Het is waard is om dit te koesteren, te beleven en op beeld vast te leggen.”

Het gaat bij de wedstrijd om foto’s, gemaakt in en om de dorpen Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Ottoland, Oud-Alblas en Wijngaarden. Het mag gaan over landschap, natuur, bebouwing en streekeigen elementen.

Iedereen kan de foto’s tot 15 april 2021 inzenden onder vermelding van naam en de plaats waar de foto’s zijn genomen. Dat kan digitaal naar secretariaat@binnenwaard.nl of te appen naar telefoonnummer 06-51070021.

De foto’s zullen na inzending te zien zijn op de website www.binnenwaard.nl, zodat iedereen kan meegenieten. Deelnemers geven met het insturen van foto’s toestemming aan de Historische Vereniging Binnenwaard de foto’s met bronvermelding te gebruiken voor publicatie.

Een deskundige jury zal per dorp de beste foto kiezen en daar hangt natuurlijk een leuk prijsje aan.