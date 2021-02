Oudste melk van Nederland gevonden in Brandwijk

BRANDWIJK • Wetenschappers hebben op eeuwenoude Brandwijkse potscherven resten van melk ontdekt. Deze melk is rond 4100 voor Christus in een pot gekookt.

De website van de NRC berichtte op donderdag 11 februari over dit ‘oudste bewijs voor zuivelgebruik in Nederland’. De potscherven, Swifterbant-aardewerk, zijn afkomstig van het rivierduin De Donk bij Brandwijk. Onderzoekers van het Groninger Instituut voor Archeologie schrijven erover in het ‘Journal of Archaeological Science: Reports’.

Overgang naar veeteelt

Het bijzondere is dat tussen 5000 en 4000 voor Christus de overgang plaatsvond van jagen en verzamelen naar landbouw en veeteelt. Het voedselpatroon van onze verre voorouders veranderde daardoor ingrijpend. De melkresten op de scherf markeren deze overgang.

Vis bleef overigens in de genoemde tijd het belangrijkste dierlijke eten van Alblasserwaarders.

Hoge plek

De Brandwijkse Donk is een vele duizenden jaren oude zandopduiking die boven het omliggende veengebied uitsteekt. Het is een van de grootste en hoogste donken in de waard met een oppervlakte van ongeveer vijf hectaren. De top ligt op ongeveer 3,5 meter boven N.A.P. Voordat er dijken waren, was het dus een plek waar mensen ook bij hoog water droog bleven.

Voor het NRC-artikel: https://bit.ly/3jLJClo