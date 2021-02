‘Kom niet naar Kinderdijk, het is te druk’

KINDERDIJK • De gemeente Molenlanden roept schaatsliefhebbers en andere verkeersdeelnemers op vrijdag 12 februari op om niet naar Kinderdijk te komen.

Op social media adviseert de gemeente om zoveel mogelijk in de eigen woonplaats te schaatsen en vooral de auto niet te pakken om onnodige drukte op wegen te voorkomen.

“In verband met de drukte zijn er lokale verkeersafzettingen om de verkeerscirculatie te garanderen”, meldt de gemeente Molenlanden.

