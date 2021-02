Online bijeenkomst Duurzaam Molenlanden over leven zonder afval

MOLENLANDEN • Het eerste ‘Proeflokaal’ van de Stichting Duurzaam Molenlanden vindt plaats op maandag 15 februari. Het gaat daarbij om de onlinebijeenkomst ‘Leven zonder Afval?’.

Te gast is Lisanne Addink-Dölle uit Nieuw-Lekkerland van VerdraaidGoed, een ontwerpbureau dat verrassende producten van restmaterialen maakt.

“Wij verbinden Molenlanders, initiatieven en projecten rondom de thema’s energietransitie, biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit”, zo laat de stichting weten. “Wij wisselen kennis en kunde uit om te inspireren en samenwerking te faciliteren.” Op de website komen inwoners aan het woord en worden initiatieven (van klein tot groot) in de etalage gezet.

Inwoners met elkaar verbinden

De stichting wil inwoners ook in de vorm van (online) bijeenkomsten, omgedoopt tot ‘Proeflokaal’, met elkaar verbinden. Doel is elkaar op een luchtige manier enthousiasmeren om kleine stappen te zetten en te ontdekken welke ‘smaken’ er zijn.

Tijdens de eerste editie op 15 februari staat het thema circulariteit op de agenda, met de focus op (het verminderen en voorkomen van) afval. Gastspreker Lisanne Addink-Dölle zal onder andere vertellen hoe haar organisatie VerdraaidGoed op creatieve wijze restmaterialen een tweede leven geeft. Daarnaast is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Het Proeflokaal is van 20.00 tot 21.30 uur en vindt plaats via Zoom. Aanmelden: www.duurzaammolenlanden.nl. In contact komen met de stichting kan via info@duurzaammolenlanden.nl.