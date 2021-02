Theater ’t Pand biedt online voorstellingen op donderdagavonden

GORINCHEM • Theater ’t Pand in Gorinchem houdt liefhebbers van het theater de komende weken op de hoogte van voorstellingen, films en het theater.

“Vanaf het podium van de Nieuwe Doelen brengen we een zeer afwisselend programma”, belooft ’t Pand. “Met artiesten die je al eens eerder, of in de nabije toekomst kunt verwachtten op het podium van ‘t Pand, met film en boeken tips van kenners, met sport (om mee te doen) met interviews, enzovoorts.”

Het Pandavondje is op deze manier verplaatst van de Korenbeurs, via de Nieuwe Doelen naar de luie stoel thuis. Het programma is iedere donderdagavond om 21.00 uur, bij het ingaan van de avondklok, te zien via www.theaterpand.nl.