Friese online ondernemers bewegen mee in deze bijzondere tijd

Sinds maart 2020 aanschouwen we de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. De retailsector zijn zoals vele andere branches in het hart geraakt. Ieder probeert het lichtpuntje aan de horizon te vinden.

Vragen als wat is de exacte impact van deze crisis op ons? Waar verschuift het speelveld van de consument zich nou precies naartoe, en hoe? Gaat de offline winkelsector weer als normaal presteren zoals het pre-corona deed?

Dankzij deze pandemie zijn er verbindingen ontstaan en nieuwe initiatieven opgezet

Door met andere ondernemers te sparren over uw vraagstuk ontstaat er begrip, aandacht en hulp. Je dag starten en je werk oppakken tijdens de corona crisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken? Nieuwe talenten die in contact komen met bedrijven om deze toekomstbestendig te maken en te helpen doorgroeien. Bedrijven en talenten lossen samen problemen op en realiseren nieuwe kansen. Een voorbeeld van een bedrijf die hierop inspeeld is Online Marketingbureau CliQi. Door het aanbieden van services die lokale ondernemers helpen bij het opzetten en/of optimaliseren van hun online onderneming beweegt friesland mee met de veranderende wereld. Hierdoor worden offline ondernemingen geupgrade tot de meest moderne online ondernemingen. Producten die normaal in de etalages liggen worden online verkocht en in grote getale met hulp van de pakketbezorger bij u thuisbezorgd.

Etalages leeggeroofd dankzij online webshops

De lokale kledingwinkel is gesloten wat nu? Ga online en zoek via Google of een andere zoekmachine uw favoriete kledingstuk uit. U bent verzekerd van een groter aanbod van producten. Waar u normaal alleen maar kleding zag in uw lokale kledingzaak beschikt u nu over inzage in het assortiment van vele kleding retailers. U ontdekt nieuwe stijlen en creëert een nieuwe smaak voor u zelf dankzij het grote online aanbod en de vele mogelijkheden die internet u biedt. Word lid van een groep of volg een merk via social media en blijf constant op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied waar uw interesse ligt. Waarom investeren in een dure tv reclame als het simpel via YouTube, Facebook of Instagram kan. Geen cameraman en professionele set nodig, gebruik uw eigen smartphone die tegenwoordig al beschikt over een camera met meer dan voldoende megapixels om uw reclame scherp op beeld te verkrijgen.

Hoe gaat u om met het vinden van de balans tussen werken op kantoor en thuis

Heeft u te kampen met het steeds heen en weer reizen tussen kantoor en thuis. Nu corona heerst mag er amper nog op kantoor gewerkt worden. Indien u naar het kantoor moet levert dit weer een hele volksverhuizing op. Heeft u net uw thuiskantoor lekker ingericht, wordt u weer opgeroepen om het kantoor te bezoeken wegens een update van uw werk laptop of wegens het bijwonen van een belangrijke vergadering of sollicitatieprocedure. Hoe sleept u al deze kantoorspullen nou weer mee na al deze maanden thuis gezeten te hebben? En hoe neemt u de boel weer mee terug naar huis aangezien u de rest van de week of komende weken wederom thuis zit te werken? Een winkeltas biedt voldoende ruimte om al uw spullen in mee te vervoeren, maarja u bent manager en werkt bij een vooraanstaand bedrijf, dan lijkt dat toch nergens op. U dient met stijl en de juiste uitstraling uw werk te verrichten om zodoende uw status te behouden. Het pak weer uit de kast, blouse gestreken en de stropdas weer straks voor. Maar hoe sleep ik mijn kantoorartikelen nou mee in stijl en op een fatsoenlijke manier? Ga voor een Castelein en beerens heren aktetas bijvoorbeeld. Deze tas ziet er professioneel uit, comfortabel in gebruik, sjouwt u lekker makkelijk mee, bewaart uw spullen goed en houdt uw manageriële status in stand.

Sportief bewegen

U wilt komend weekend te sporten met vrienden, familie of je sportclub aangezien het weersvooruitzicht er voortreffelijk uit ziet. Om te kunnen sporten dien ik wel de juiste kleding te hebben en over de correcte materialen te beschikken om de desbetreffende sport uit te kunnen oefenen. Voor het weekend aanvangt nog maar even langs de lokale sportwinkel om het een en ander te kopen. O wacht, het is corona! Geen winkels open! Wat nu? Dan maar online, scheelt u tijd en energie! Bent u op zoek naar het juiste ondergoed om te sporten? Geen zorgen, dankzij een shock absorber sport bh bent u verzekerd van een sportieve comfortabele workout, ongeacht uw lichaamsbouw of omvang.

Friesland beweegt mee

Het aanpassingsvermogen van ondernemers gedurende deze pandemie toont aan dat wij friezen ook meetellen en slim omgaan met veranderingen die plaatsvinden op deze wereldbol en zelfs in moeilijke tijden het beste ervan durven te maken. Stugge friezen? Dacht het niet! Dankzij deze pandemie is het online allemaal beschikbaar en in no-time bij u thuis geleverd zonder dat u er wakker van hoeft te liggen.