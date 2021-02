Jongeren van BAAS helpen Dierentehuis Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • José van Holten, Ton Middelkoop en Hella Verweij hebben in de periode van november tot februari via BAAS, het programma maatschappelijke diensttijd (MDT) van de gemeente Vijfheerenlanden, geholpen bij het opfleuren van het achterplein voor de honden bij Dierentehuis Vijfheerenlanden.

Deelnemers van BAAS krijgen trainingen, workshops en werken met een coach aan hun eigen persoonlijke doelen. Het BAAS programma duurt zes maanden en hierna weet de jongere wat zijn/haar vervolgstap wordt. Elke groep van BAAS zet zich tijdens het programma in voor een goed doel door vrijwilligerswerk te verrichten, het zogenaamde IMPACT-project.

Deze keer was het IMPACT-project in samenwerking met het Dierentehuis Vijfheerenlanden. Na een periode van onzekerheid over de locatie heeft het Dierentehuis uiteindelijk van de gemeente te horen gekregen dat zij niet hoeven te verhuizen. Hoog tijd om het gebouw en het achterplein op te knappen, want door de onzekere toekomst was groot onderhoud geen prioriteit.

De BAAS-deelnemers zijn samen met medewerkers van het dierentehuis Pepijn en José gaan kijken hoe ze het Dierentehuis het beste konden helpen. Elke dinsdagmiddag kwam de groep online en offline bij elkaar om met samen iets moois te creëren. Er zijn banden en andere materialen geregeld waar attributen voor de honden mee zijn gemaakt voor op het achterplein. Ook is er een bord gemaakt voor de voorkant van het tehuis.

Nieuwe energie

José (Dierentehuis): “Door de onzekerheid of we wel op deze locatie mochten blijven, waren we als team beetje moedeloos en verdrietig geworden. Het enthousiasme en de leuke ideeën van de jongeren heeft ons nieuwe energie gegeven. Dit was goed om met goede moed de boel weer op te pakken en te beginnen aan heel veel moois voor de dieren en het tehuis.”

Naast de inzet van de BAAS-deelnemers zijn er nog anderen die hebben meegeholpen aan dit project. Om de nieuwe speeltoestellen en het bord te kunnen maken is geld en materiaal ingezameld door de jongeren. N.a.v. een oproep op de Facebook pagina ‘Leerdam Helpt’ is er geld gedoneerd door betrokken burgers en materiaal door. Dierentehuis en BAAS zijn dankbaar voor deze donaties.

Nieuwe groep MDT

Maandag 15 februari start een nieuwe groep ‘bazen’ en zij gaan onder andere impact maken bij de Schaikse Weelde. Jongere met een tussenjaar, die wil ontdekken waar hun talenten goed passen en die van betekenis willen zijn voor een ander, kunnen zich inschrijven voor de volgende groep, die in april 2021 start. Bedrijven die projecten hebben, kunnen zich voor meer informatie melden via 06-43100382 en www.mdtbaas.nl.