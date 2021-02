Molen De Vriendschap in Bleskensgraaf ontvangt bijdrage van Rabobank

BLESKENSGRAAF • In Bleskensgraaf staat de compleet gerenoveerde molen De Vriendschap als beeldbepalend element in de omgeving. Om dit cultuurhistorisch erfgoed te behouden moet de stelling (omloop) van de molen vervangen worden. Deze stelling is van belang voor de bediening van de molen.

Frank en Helga Klören wilden graag aan deze nieuwe stelling duurzame verlichting monteren zodat de molen prachtig verlicht kan worden. Voor deze investering vroegen zij een bijdrage aan het Rabo Coöperatiefonds. Deze aanvraag is gehonoreerd. Uit handen van Marja Hoogerbrugge ontvingen zij een bedrag van 2500 euro van Rabobank Lek en Merwede.