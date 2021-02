Waterschap waarschuwt: niet schaatsen op de uiterwaarden

REGIO • Waterschap Rivierenland raadt met klem af om te schaatsen op het ijs op de volle uiterwaarden. Het ijs is onbetrouwbaar en schaatsen is juist daar levensgevaarlijk.

De waterstanden in de rivieren dalen komende dagen snel, nadat ze afgelopen weekend op tophoogte van 12,50 meter boven NAP zaten. Dit betekent dat volle uiterwaarden en buitenpolders langzaam leegstromen. Dit maakt het ijs in de uiterwaarden onbetrouwbaar omdat er ruimte komt onder het ijs, wat het ijs verzwakt.

Kwelwater

Daarnaast is er veel kwelwater in het rivierengebied. Kwel is rivierwater dat door de druk van de hoge rivier onder de dijk wordt gedrukt. Dit kwelwater komt terecht in grondwater, sloten en vaarten.

Omdat kwelwater een hogere temperatuur heeft dan het water in sloten, kan ijs zwakker worden. Daarnaast moeten we op veel locaties met gemalen overtollig water afvoeren als gevolg van de vele kwel. Hierdoor beweegt het water waardoor ijs zwak en onbetrouwbaar wordt.

Het Waterschap adviseert om te schaatsen op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken.