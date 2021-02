Gemeente Molenlanden en Belastingdienst voor rechter over 170.000 euro

MOLENLANDEN • Om een BTW-betaling van 170.000 euro van de Belastingdienst terug te krijgen is de gemeente Molenlanden bij de Hoge Raad in cassatie gegaan.

De BTW werd destijds afgedragen bij de verkoop van dorpshuis ‘t Wingerds Hof aan de beherende stichting. Het college vroeg dit bedrag, afgerond 170.000 euro, terug van de Belastingdienst, er daarbij van uitgaande dat zij als normaal ondernemer handelde. De Belastingdienst vond en vindt van niet en weigert om de BTW terug te betalen.

Het gemeentebestuur van Molenlanden stapte daarop naar de recht, die de gemeente in het gelijk stelde. ‘Echter het Hof heeft uitsluitend BTW restitutie over het tweede kwartaal 2014 verleend’, meldt het college aan de gemeenteraad. ‘Het merendeel van de BTW heeft betrekking op de periode daarvoor.’

Lege handen

Op inhoud is de zaak daarmee ‘gewonnen’, maar Molenlanden staat grotendeels nog met lege handen. Op advies van de BTW-adviseur en op grond van jurisprudentie is het college in cassatie gegaan. Het wachten is nu op behandeling en het arrest van de Hoge Raad.

De Belastingdienst is ook nog steeds overtuigd van het eigen gelijk en probeert eveneens via de Hoge Raad in het gelijk te worden gesteld.