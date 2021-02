Online Escape Room voor Molenlandse jongeren op 18 & 19 februari

Op 18 en 19 februari kunnen alle Molenlandse jongeren (16+) meedoen aan een Online Escape Room. De gemeente organiseert dit samen met Jong Molenlanden en Young4waard. Maar het idee kwam van jongeren zelf in een brainstormsessie, waarin een tiental jongeren met elkaar verschillende activiteiten bedachten wat er wel georganiseerd kan worden voor jongeren tijdens de coronacrisis. Aanmelden kan nog tot 15 februari, deelname is gratis. Er zijn leuke prijzen te winnen!

Wethouder Lizanne Lanser: “We zijn blij met dit initiatief, omdat jongeren hierdoor in tijden waarin geen fysieke evenementen mogelijk zijn toch op een makkelijke en leuke manier samen kunnen komen. Want de behoefte aan contact met elkaar blijft.” In de kerstvakantie was er al het Online Fornite Duo Tournooi, waar zo’n 200 jongeren aan deelnamen. En nu dus een Online Escape Room.

Waarom jongeren mee moeten doen, weet jongere Mandy van Rees uit Ottoland wel te vertellen: “Simpel! We weten allemaal in welke tijden we leven en we weten ook dat jongeren zich massaal alleen voelen. Ik ook. Daarom is het juist leuk om mee te doen, want je ontmoet nieuwe mensen of je hebt een leuke avond met je vrienden. Daarnaast is het ook eens wat anders dan die saaie online les.”, aldus de enthousiaste Mandy.

Mandy heeft samen met een aantal andere Molenlandse jongeren meegedacht en meegewerkt aan de organisatie hiervan. Zo is het evenement echt voor én door jongeren. In de voorbereiding en tijdens de organisatie hebben zij met onze jongerenwerkers van jong Molenlanden gewerkt. Aanmelden kan via de QR-code vermeld op de flyer, of door een e-mail te sturen naar escapemolenlanden@outlook.com.