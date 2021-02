Stichting NAH-Vraagwijzer gaat aan de slag in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Stichting NAH-Vraagwijzer is vanaf 1 januari dit jaar actief in de gemeente Vijfheerenlanden voor inwoners met Niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Per 1 april 2021 gaat Emma Susan van den Berg voor de NAH-Vraagwijzer aan de slag. Emma Susan gaat onder andere een sociale kaart NAH voor VHL samenstellen, een platform voor zelfstandige professionals starten die werken met en voor de zorgvrager NAH en zij gaat aan de slag met jongeren in de gemeente VHL die getroffen zijn door niet-aangeboren hersenletsel.

Stichting NAH-Vraagwijzer maakt onderdeel uit van het Sociaal Lokaal in Leerdam en heeft hier een werkplek. Stichting NAH-Vraagwijzer is sinds 9 oktober 2020 een zelfstandige stichting die volledig gesubsidieerd wordt door de gemeente Vijfheerenlanden

“Ons doel is om oplossingsgericht mee te denken, informatie te verstrekken, ondersteuning/begeleiding en advies op maat te bieden over allerlei (praktische) aangelegenheden waar een NAH-zorgvrager in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Een en ander ter bevordering van het welzijn en de zelfredzaamheid van de NAH-getroffene”, vertelt de stichting over haar werk.

De NAH-Vraagwijzer heeft een ‘loket’ functie waar je als NAH-zorgvrager en zorgprofessional terecht kan met vragen over de gevolgen van NAH, voor advies, informatie, voorlichting en ondersteuning.

“Wij organiseren activiteiten voor NAH-getroffenen en hun naasten, bieden ambulante begeleiding aan NAH-getroffenen die in de thuissituatie zijn vastgelopen. geven voorlichting over de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl en over de gevolgen en de impact van niet-aangeboren hersenletsel in het dagelijks leven.”

“We organiseren workshops, cursussen, trainingen en symposia. Wij werken onder andere nauw samen met de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl zowel landelijk als regionaal, Welzijn Vianen in Vianen en SamenDoen in Leerdam.”

Voor meer informatie: info@nahvraagwijzer.nl of 06-15091924.