Molenlanden gaat subsidies aan MEE/Vivenz stopzetten

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden stopt met ingang van 1 januari 2022 de subsidies aan MEE/Vivenz.

Het gaat om cliëntondersteuning, maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Deze functies zijn onderdeel van het sociaal team en worden voortaan door de gemeente zelf uitgevoerd. Over een aantal functies van MEE/Vivenz is de gemeente nog in gesprek, zoals mantelzorg en de coördinatie van integrale vroeghulp.

Dit besluit heeft de gemeente genomen vanuit haar visie om de sociale hulp die MEE/Vivenz verzorgt, meer lokaal en dichtbij te organiseren. “We willen zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de inwoners in directe leefomgeving organiseren”, aldus het gemeentebestuur van Molenlanden. Op deze manier ontstaan directe invloed en sturingsmogelijkheden en korte lijnen tussen gemeentelijk beleid en de sociaal team professionals.

Een ander argument om het sociaal team meer lokaal te organiseren. is dat het werken met verschillende moederorganisaties in één team zorgt voor teveel diversiteit in visie en aansturing. Dit leidt tot een ongelijke benadering van professionals binnen één team.

De beslissing is in goed overleg met MEE/Vivenz genomen. Beide partijen trekken hierin gezamenlijk op. “We willen benadrukken dat dit geen keuze is omdat we ontevreden zijn over de kwaliteit van de medewerkers van het sociaal team. De medewerkers functioneren naar volle tevredenheid”, legt het gemeentebestuur van Molenlanden uit.