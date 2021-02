Steeds meer leads genereren via internet voor mkb

Het is niet alleen zo dat webwinkels garen spinnen en een behoorlijke online groei doormaken in deze coronatijd vanaf maart 2020. Ook zakelijke websites hebben door deze pandemie een behoorlijke groei aan online leads.

Nu was het al zo dat online leads genereren de laatste jaren aan populariteit aan het winnen was, maar sinds 2020 helemaal. Terwijl er ook nog heel veel mkb-websites zijn die meer lijken op een visitekaartje dan op een online leadmachine. Ze zijn nog zo lek als een mandje wat leads genereren betreft.

Tips voor leads genereren voor mkb

Juist voor die mkb-organisaties die ook meer willen profiteren van online leads genereren (wat meestal stukken goedkoper is dan een dure accountmanager) is deze content geschreven. Een aantal mooie tips om nu écht aan de slag te gaan met online leads genereren voor mkb .

5 tips om van je mkb-website een online leads genererende website te maken!

Eén: Leads genereren start met een online marketingstrategie

Succesvol online leads genereren (via de eigen mkb-website) start met het formuleren van de ultieme online marketingstrategie. De fout die vaak gemaakt wordt, is dat deze stap wordt overgeslagen en dat de strategie van het bedrijf ook één op één geldt voor de internetstrategie. Maar zo werkt het meestal niet en de rest is gedoemd te mislukken.

Online gelden afwijkende spelregels. Omdat internet veel transparanter is, is het zeer belangrijk om een juiste online focus te kiezen. Kiezen wat iedereen aanbiedt in een vol online marketinglandschap gaat niet echt werken. De uitkomst van een succesvolle online marketingstrategie zal elementen bevatten als:



• Niche

• Onderscheidend vermogen

• Luwte

• Goed zoekvolume

• Specialistisch karakter

Twee: Kies de beste kanalen voor online leads

Online bestaan vele kanalen voor het genereren van kwalitatieve bezoekers. Het is zeer de moeite waard om tijd te investeren in het vinden van de meest passende kanalen voor jullie website / bedrijf. Hier een aantal opties:



• Organische vindbaarheid (gevonden worden via Google / niet betaald / redactioneel)

• Online persberichten versturen

• Google Ads adverteren, diverse vormen

• Affiliate marketing

• Via social media: LinkedIn, Facebook en Twitter

Kies voor het kanaal met de hoogste slagingskans! Je Google Analytics-account kan hier zeer behulpzaam bij zijn.

SEO / Organische vindbaarheid voor online leads

Uit mijn ruim 14 jaar ervaring als online groeiconsultant blijkt dat organische vindbaarheid (dus via Google / zoekmachines zonder te betalen per klik) vaak de meest kwalitatieve basis is. Alle andere kanalen kunnen uitstekend dienen ter aanvulling, maar in de praktijk is zichtbaar dat de meeste aanvragen voor mkb-bedrijven komen via het organische kanaal (SEO).

Drie: Inrichten website voor organische vindbaarheid

In dit artikel ga ik uit van online leads genereren via de eigen website met organische vindbaarheid als basis, puur omdat dit kanaal vaak het meest kwalitatief is. Alle andere kanalen kunnen er prima bij, maar ik leg nu de focus op het kanaal waarvan wij zien dat dit vaak als beste (basis) werkt.

Leads genereren via slimme trefwoordclusters

Goed gevonden worden in de zoekmachines (vooral Google) betekent een vertaalslag maken naar jullie aanbod (eventueel al aangescherpt tijdens het opstellen van de internetmarketingstrategie). Belangrijk hierbij is dat er vooral gekeken wordt naar de volgende aspecten:



• De kwalitatieve klik met jullie business

• De haalbaarheid om ook echt hoog in Google te kunnen komen

• De concurrentie

• Het zoekvolume

• Landingspagina’s

Zodra het helder is wat de beste trefwoorden voor jullie bedrijf zijn (rekening houdende met de net genoemde aspecten), dienen er per trefwoordcluster landingspagina’s te worden gemaakt. Een landingspagina is een pagina voor Google en voor jullie toekomstige leads.

Vier: Leads genereren door de effectiviteit te verhogen

Online effectiviteit, ook wel ‘conversieoptimalisatie’ genoemd, betekent een actie (een aanvraag, een ingevuld online formulier, een belletje etc.). Iedere bezoeker die zo’n actie onderneemt, is een conversie. Dus alles in de website mag de functie hebben om van bezoekers leads / klanten te maken. De bezoeker snapt waar het over gaat, wordt geïnteresseerd om verder te lezen, om uiteindelijk te converteren. Zeer belangrijk bij online leads genereren voor het mkb. Ingrediënten die hiervoor zorgen:



• Bied ‘over de streep-trekkers’ aan.

• Zorg voor topdesign.

• Spreek de doelgroep aan.

• Maak duidelijk wat de USP’s zijn.

• Doseer de online content.

• Zorg voor aantrekkelijke navigatie-items.

• Maak duidelijk wat de propositie is.

• Zorg voor de perfecte mimiek.

• Hanteer mooie CTA’s (calls to action).

• Bouw aan overtuigingskracht.

• Vertel de bezoeker wat hij moet doen.

• Richt je op kwalitatieve bezoekers.

Dit zijn slechts een aantal aspecten die ervoor moeten zorgen dat jullie website zich gaat manifesteren als een top online leadgenerator.

Vijf: Optimaliseer het proces van leads genereren

Zodra de (vernieuwde) nieuwe website online staat en de bezoekersstromen zich aanmelden, is het van groot belang om dit proces van leads genereren te optimaliseren. Sommige landingspagina’s werken prima, andere helemaal niet. Sommige producten / diensten worden heel veel aangevraagd, andere niet. Via diverse SEO- / statistiekensoftware ontstaat een zeer goed beeld van de huidige situatie.

Online kengetallen voor optimalisatie

In zo’n optimalisatie kijk ik bij onze opdrachtgevers altijd naar commerciële gezondheidskengetallen:



• Bouncepercentage = hoeveel bezoekers bezoeken maar één pagina?

• Gemiddelde sessieduur = hoe langer, des te hoger de kans op een conversie?

• Kengetallen per bestemmingspad = welke pagina’s scoren goed / welke niet?

• Gemiddeld conversiepercentage = hoeveel aanvragen per 1.000 bezoekers?

• Posities = welke posities worden behaald in Google?

• Locatie = waar komen de leads vandaan? Landen / provincies?

Volg deze tips en het online leads genereren gaat echt beginnen. Heb je hulp nodig? Kijk dan op de website van marcobouman.com . Marco Bouman is online groeiconsultant en schrijver van dit artikel.

Succes!