Wethouder Quik: ‘Het is zoals het is, ik heb geen toezegging gedaan’

MOLENLANDEN • Wethouder Johan Quik van de gemeente Molenlanden staat pal voor zijn handelwijze in het dossier Pinkeveersebrug. “Ik ben transparant en heb geen toezegging gedaan.”

Diverse partijen stelden eerder vragen over een mogelijke financiële bijdrage van de gemeente Molenlanden voor de vervanging van de Pinkeveersebrug. “Zou u de raad bij nader inzien dezelfde antwoorden geven op onze vragen?”, wilde Pieter van Bruggen van de wethouder weten.

Quik hoefde daar niet lang over na te denken: “Ja, ik zou precies hetzelfde antwoord geven. We zaten in de verkennende fase, ik heb geen toezegging gedaan. Hoe het Waterschap dat ervaren heeft, dat is één. Hoe het werkelijk is gegaan, kunt u lezen in de raadsinformatiebrief.”

Ontlokken

“Maar u heeft het wel concreet bevestigd. Klopt uw mail van 2 oktober dan niet?”, haalde Van Bruggen de correspondentie erbij. Quik, geagiteerd: “U probeert mij dingen te ontlokken. We willen verkennen of en hoe we eventueel een bijdrage kunnen doen. Het is zoals het is.”

Van Bruggen gaf niet op: “Waarom kan de wethouder niet gewoon toegeven: we waren bereid een bedrag te betalen. Want dat staat er letterlijk. Zeg dan: Het was onhandig om op deze manier te antwoorden.”

Uit de context

Maar volgens wethouder Quik werd de kwestie uit de context gehaald. “U moet het zien in combinatie met andere mails en met de gesprekken die zijn gevoerd.” Joke van de Graaf (Doe Mee!) viel ‘haar’ wethouder bij. Tegen Van Bruggen: “U wilt het antwoord horen dat u in uw hoofd heeft. Maar u fixeert zich teveel op een detail en verliest uit het oog: waar willen we naartoe?”

Het nam de teleurstelling van de oppositie niet weg. Wietse Blok (SGP): “De wethouder gaat niet in op de vragen die we stellen. We horen alleen maar: Lees ook de andere mailtjes.”

Nog aan tafel

Over de stand van zaken zelf zei wethouder Johan Quik: “De deuren zijn niet dicht, alle betrokken partijen zitten nog aan tafel. Samen met het waterschap en de inwoners kijken we wat we kunnen bereiken. Als we iets doen, komen we bij u als raad om daar de middelen voor te vragen.”

