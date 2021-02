Pieter van Bruggen (CU) over debat Pinkeveersbrug: ‘Wethouder praat met meel in de mond’

MOLENLANDEN • Wethouder Johan Quik hangt wellicht een motie van teleurstelling boven het hoofd. De oppositie in Molenlanden kreeg in het debat over de Pinkeveersebrug niet de antwoorden waar het op had gehoopt.

Voor SGP, ChristenUnie en Progressief Molenlanden is het helder: wethouder Johan Quik heeft Waterschap Rivierenland toegezegd dat de gemeente Molenlanden een financiële bijdrage wil leveren aan de vervanging van de Pinkeveersebrug. Quik bestreed dat dinsdagavond andermaal, maar kon de oppositie niet overtuigen.

‘Het spreekwoord met meel in de mond praten heeft vanavond een extra dimensie gekregen’, stelde Pieter van Bruggen (CU) na afloop van het debat op Twitter vast.

Een al dan niet schoorvoetende toezegging van de wethouder dat de communicatie niet de schoonheidsprijs heeft verdiend, zou voor de oppositiepartijen waarschijnlijk al voldoende zijn geweest. Die kwam er echter niet, waardoor de kou in de lucht bleef hangen.

Aan de inzet van wethouder Quik op het dossier Pinkeveersebrug wordt door niemand getwijfeld. Aan het belang van een gezamenlijk gedragen oplossing evenmin. Maar daar ging het dinsdagavond niet om. Heeft de wethouder de raad onjuist geïnformeerd en is er een toezegging aan het Waterschap gedaan? Die vragen lagen, zeker wat de oppositie betreft, op tafel.

Mailverkeer

Het Kontakt schreef hier eerder over: De toezegging blijkt uit mailverkeer op 1 en 2 oktober tussen de wethouder en het waterschap, waarin het waterschap aangeeft: ‘De kosten voor de toeleidende paden etc. (..) worden betaald door de gemeente Molenlanden: 55.000 euro.’ De wethouder stemt daarmee in: ‘Een juiste weergave van de afspraken die we woensdag 30 september gemaakt hebben.’

Klip en klaar

De coalitepartijen hielden wethouder Quik uit de wind. Jonette Korevaar-den Besten (CDA) meldde wel dat een financiële bijdrage van de gemeente in dezen niet gebruikelijk is, maar zei naar aanleiding van de raadsinformatiebrief van de wethouder ook: “Voor ons is het helder nu.”

Philomeen Breddels (VVD): “De zaak loopt nog, het college heeft nog geen eindoordeel geveld. Wij zien het als een verkenning.”

Joke van de Graaf (DoeMee!) zei ‘alle commotie werkelijk niet te snappen’: “Het feitenrelaas van het college geeft klip en klaar aan dat het proces goed doorlopen is. Het bedrag van 55.000 euro is genoemd in een fase van verkenning, zo werkt dat in onderhandelingen. Nergens is iets vastgezet, er is nog niets besloten. Ik kan er niet uithalen dat er een toezegging is gedaan.”

Rekening

Daar dachten SGP, CU en PM heel anders over. “De wethouder had richting het waterschap duidelijk een voorbehoud moeten maken en moeten zeggen dat alles nog open ligt”, meende Wietse Blok (SGP). “Er is wel degelijk een toezegging gedaan waarvoor geen bestuurlijk mandaat is afgegeven.”

“Ik lees wat ik lees...”, zei Paul Verschoor (PM). “De wethouder heeft de afspraak in een mail aan het waterschap bevestigd. Of in elk geval de intentie uitgesproken een bijdrage te leveren.”

“Chapeau voor de wethouder. Hij heeft in ieder geval zijn hand uitgestoken om het proces verder te krijgen”, aldus Joke van de Graaf. “Maar in die hand zat wel een rekening, dat moet u toch gewoon erkennen”, reageerde Verschoor gevat.

Ontzettend vaag

De beantwoording van wethouder Quik kon de oppositie allerminst overtuigen. “Het is allemaal zo ontzettend vaag. Daar zijn wij teleurgesteld over”, aldus Pieter van Bruggen (CU).

Of er al dan niet een vervolg komt, zal blijken in de raadsvergadering van 2 maart. SGP, CU en PM gaan zich hierop beraden. Een motie van teleurstelling zit nog in de achterzak vanuit de vorige raadsvergadering.

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/237480/wethouder-quik-het-is-zoals-het-is-ik-heb-geen-toezegging-gedaan-