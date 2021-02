‘Coronavluchtelingen’ drijven Alblasserwaardse huizenprijzen op

• Ook vóór 2008 was er een trek van stad naar platteland. Die is er opnieuw en is als gevolg van corona groter dan destijds.

Regio • Makelaars in de regio zien een duidelijke trend: sinds het begin van de coronapandemie worden er meer Albasserwaardse woningen verkocht aan Randstedelingen. Dit drijft de prijzen op.

Gerco den Oudsten van Hofstede Makelaardij in Meerkerk: “De grootste toename zien we bij huizen met wat meer grond of een vrijere ligging. Vanuit de regio Utrecht trekken mensen naar de oostkant van de Alblasserwaard, tot aan de lijn Schoonhoven-Gorinchem. Aan de westkant van de Alblasserwaard zien makelaars de trek uit Rotterdam en de Drechtsteden, ook wel uit Amsterdam.”

Rust en ruimte

Makelaar Mark Bikker van Van Ekeren Kuiper bevestigt de woorden van Den Oudsten. Hij is actief in Leerdam en Gorinchem en omgeving. Met name als het gaat om landelijk gelegen en vrijstaande woningen ziet hij een toestroom van Randstedelingen. Onder het label Buitenstate bedient hij samen met 48 andere makelaardijen dit deel van de Nederlandse markt. “We hebben dan over huizen met meer dan 1000 vierkante meter grond, vaak vrijstaand, met de beleving van rust en ruimte. Vaak staan ze ook buiten de bebouwde kom. Woningen van Buitenstate moeten voldoen aan drie van deze vier kenmerken.”

Thuiswerken

De lockdown maakt dat mensen anders naar hun huis kijken. Den Oudsten: “Kopers zeggen: ‘Ik hoef nog maar de helft van de tijd naar mijn werk, verder werk ik vanuit huis. Daardoor gaan ze makkelijker uit de stad weg en eerder wat verder van hun werk wonen. De stedelijke kopers vallen bij ons in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 45 jaar.”

Overwegen deze kopers niet om dichterbij werk te zoeken? Bikker merkt dat de Randstedelingen meestal van plan zijn te blijven werken in de stad. Bikker: “Ik hoor van veel mensen: ‘Ik werk meer thuis , dus ik hoef niet meer op steenworp afstand van mijn werk te zitten. En met een half uur zit ik in Rotterdam of Utrecht’.”

Boven vraagprijs

Verder ziet Bikker dat kopers meer ruimte willen hebben, in huis en buitenshuis. “We hebben het over huizen vanaf 5 ton. Randstedelingen bieden meestal boven de vraagprijs. Ongeveer de helft van de woningen in die klasse wordt nu gekocht door mensen uit de Randstad. Je kunt hen verdelen in drie groepen: mensen die het leuk vinden om mee te draaien in het verenigingsleven in een dorp, mensen die op het platteland opgroeiden en nu terug willen en mensen die anoniem willen wonen.”

Trek nu versterkt

Den Oudsten wijt de veranderingen op de huizenmarkt niet alleen aan corona. “In de periode tot 2008 zag je ook meer mensen van de stad naar het platteland trekken. Ook toen was er op de huizenmarkt een tijd van hoogconjunctuur. Nu is het echter wel versterkt, misschien wel met 20 tot 30 procent. Ter vergelijking: in 2008 stond het woningtekort op circa 150.000 en nu op 315.000 woningen. En in de vijf jaar voor 2008 waren bijna 390.000 huizen gebouwd, nu slechts 300.000 in de afgelopen vijf jaar.”

Concurrentie

Ook bij de wat meer betaalbare woningen, vanaf 250.000 euro, ziet Den Oudsten een toegenomen interesse van stedelingen. “Dat is jammer voor de lokale starter, die heeft meer concurrentie. De koper uit de stad heeft een heel ander prijsgevoel, want in de stad liggen de prijzen hoger. De prijsstijging wordt versterkt doordat er te weinig wordt gebouwd, lokaal en landelijk. Lokale overheden zouden ervoor moeten zorgen dat de lokale koper nog aan een woning kan komen, door meer te bouwen.”

Rente

Voor een vastgoedzeepbel of huizenbubbel is Den Oudsten nog niet bang. “Bij het instorten van de woningmarkt na 2008 werd er meer gebouwd. En er was een bankencrisis. Toen die toesloeg, was er relatief weinig schaarste. Tussen 2003 en 2008 is er meer gebouwd dan daarna. En de rente was toen 4,5 tot 5 procent, terwijl die nu onder de 2 procent ligt. De verwachting is dat die niet zomaar gaat stijgen.”

“Soms bekijken mijn collega’s en ik met verbazing hoe hard de prijzen stijgen. Maar ik heb niet de verwachting dat dit zomaar zal veranderen. Vanwege de lage rente zijn de prijzen, omgerekend naar maandlasten, voor veel gezinnen wel betaalbaar.”

Kijken, niet kopen

Kees Kooyman van Kooyman Eigen Huis in Oud-Alblas wordt ook veel vaker gebeld door mensen uit de Randstad. “Ik loop dertig jaar rond als makelaar en had onlangs voor het eerst bezichtigingen door mensen uit Amstelveen, Haarlem en Scheveningen. Zelfs ook van boven Amsterdam. Maar die toeloop levert nog geen grote hoeveelheid extra kopers op. Ze kijken wel, maar kopen nog niet zo erg.”

Zonder winkels

“Wij krijgen mensen uit de grote regio Rotterdam. Ze willen de stad uit omdat die te duur wordt en willen meer groen, vrijheid en een groter huis om meer thuis te werken. Maar vandaag had ik nog een woningzoeker die een huis in Wijngaarden kwam bekijken. Hij vond het toch wel een heel klein dorpje zonder winkels, zonder sportschool. Als ze gaan nadenken, doen ze het toch vaak niet. ’s Avonds aan de keukentafel kijken ze elkaar aan en zeggen: ik mis de kroeg, de bioscoop enzovoort.”

“Ons advies voor kandidaten van buiten de regio is: verken eerst de omgeving voordat je een bezichtiging plant. Er is zoveel moois te ontdekken en juist een dorp als Wijngaarden heeft veel te bieden, zoals rust, gezelligheid en gemoedelijkheid, midden in de groene Alblasserwaard.”

Te ver

Het werkgebied van Kooyman strekt zich uit van Alblasserdam tot en met Langerak. “Alles langs de Lek en de Merwede doen we, met uitzondering van Gorinchem. Je merkt: Streefkerk is voor een Utrechter net te ver. De meeste mensen die in ons werkgebied kopen, komen ook uit ons werkgebied. Voor huizen in Papendrecht en Sliedrecht krijg ik wél Rotterdammers, Dordtenaren en ook kopers uit Hendrik-Ido-Ambacht. Maar alles achter Oud-Alblas vinden stedelingen in de praktijk meestal toch te ver.”

Ondanks dat, heeft alle Randstedelijke belangstelling ook op de huizen die Kooyman in de binnenwaard aanbiedt een prijsopdrijvend effect. “De grote belangstelling van binnen én buiten de regio zorgt ervoor dat zoekers uiteindelijk wel een hoger bod neerleggen.”