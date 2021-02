Juf Gozina (65) ondanks angst toch voor de klas

• Juf Gozina vindt werken in coronatijd erg spannend.

NOORDELOOS • Leerkracht Gozina Middelkoop-van de Water is juf van de jongste kleutergroep op de School met de Bijbel in Noordeloos. Ze is 65 en vindt het vanwege corona erg spannend om weer voor een volle klas te staan.

Ondanks haar zorgen is ze wel weer aan het werk gegaan, mét veel voorzorgsmaatregelen. “Ik draag buiten de klas altijd een mondkapje en hoef alleen in de gang te komen om naar de wc te gaan en jassen en tassen te halen. Verder kan ik door de nooddeur. Aanvankelijk werd er lacherig over gedaan als ik een mondkapje op deed als ik boven ging kopiëren. Toen hoefde het van regeringswege nog niet.”

Heel boos

Op de deur van haar lokaal heeft ze een groot papier geplakt. “Met de vraag of collega’s niet binnen willen komen. Nadat ik een paar keer heel boos geworden ben, wordt dat nu gerespecteerd.”

Te eng

Tijdens de vorige lockdown heeft ze twee maanden bijna niemand gezien en gesproken. “Alleen buiten af en toe. Dat deed hele rare dingen met mijn hoofd.” Aanvankelijk wilde ook het schoolbestuur liever niet dat ze aan het werk ging. “Vanwege mijn leeftijd. Zelf vond ik het ook te eng.”

Gedeprimeerder

Door het thuiszitten ging ze zich steeds gedeprimeerder voelen. “Toen ik hoorde dat mijn kleuters elke dag een andere leerkracht hadden, vond ik het te gek worden. Mijn kleuters zijn nog geen vier en vijf jaar. Ik ben toch weer aan het werk gegaan. Ik ga te graag.”

Zorgen

Het helpt dat de school alles nu goed heeft geregeld. “Er zijn looproutes in het gebouw en er wordt in kleine groepen pauze gehouden. Maar ik maak me nog steeds zorgen. Ook een beetje om mijn collega’s, al zijn die niet zo oud als ik.”

Beetje alleen

Al sinds mei komt Gozina niet in de koffiekamer. “Iedereen zat daar te dicht op elkaar.” Ze voelt zich wel ‘een beetje alleen’ op haar werk. “Ik kom ’s morgens door de nooddeur en haal voor de hele dag thee. Af en toe praat ik op afstand met de collega in het lokaal naast me.”

Volhouden

Ze denkt dat ze een van de oudste leerkrachten in de regio is. “In oktober ga ik met pensioen, dan ben ik 66 jaar en 3 maanden.” Ze doet er alles aan om die datum samen met haar kleuters te halen. “Mijn man doet de boodschappen, ik probeer zoveel mogelijk mensen te ontwijken. Dat ik dit vak vol kan houden, dat staat bovenaan.”