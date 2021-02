Actie in Meerkerk om Hesein weer pakketten te laten bezorgen

• Hesein, op een foto die bij de petitie geplaatst is. (Foto: Aangeleverd)

MEERKERK • In Meerkerk is een handtekeningenactie begonnen om postbezorger Hesein aan het werk te houden in het dorp.

Volgens inwoners van het dorp heeft PostNL de beslissing genomen om Hesein geen pakketten meer te laten bezorgen in het dorp.

Zeer geliefd

“Hier balen de Meerkerkers van. Hesein is namelijk zeer geliefd in ons dorp. Hij werkt hard en weet de mensen altijd te vinden om de pakketten aan hen te bezorgen. Draai deze beslissing terug PostNL!”, zo luidt het advies op de website www.petitie24.nl.

De petitie is inmiddels al vele malen ondertekend. Op dinsdag 9 februari 09.25 uur staat de teller op 613 handtekeningen. Ook burgemeester Sjors Fröhlich heeft volgens een bericht op Facebook de petitie ondertekend.

Sjors Fröhlich

“Zelfs onze burgermeester draagt zijn steentje bij, hij heeft de CEO van PostNL (een bekende van hem) een bericht gestuurd!”, aldus Ilse Schalkwijk uit Meerkerk op haar Facebookpagina, zij is één van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie.

Ilse: “Het is begonnen met een bericht van Hesein aan de Facebookpagina ‘Je bent een echte Meerkerker als...’ Hierin laat hij weten tegen zijn zin in van zijn vaste bezorgwijk is afgehaald en bedankt alle mensen voor een fijne tijd. Daar kwamen zoveel reacties op van Meerkerkers die het jammer vonden, dat de petities zijn gestart.”

Ilse schrijft petities (in het meervoud), omdat ook Tjibbe Deelen uit Meerkerk een petitie is gestart voor Hesein.

Veel steunbetuigingen

Op www.petitie24.nl staan vele steunbetuigingen voor Hesein, die aangeven hoe geliefd de postbezorger in het dorp was.

“Waar komt deze akelige beslissing vandaan? We willen Hesein niet missen. Nooit eerder zo’n goede, lieve, attente bezorger gehad!”, schrijft Andries Davies. “Een geweldige bezorger zal alles doen om je pakketje bij je af te leveren!”, vult Conny Gouwens aan.

Meer tijd nodig

PostNL is maandagochtend 8 februari om een reactie gevraagd, maar meldt dinsdagochtend 9 februari nog meer tijd nodig te hebben om een en ander uit te zoeken. Zo is onbekend waarom Hesein geen pakketten meer in Meerkerk mag bezorgen.

Ilse Schalkwijk heeft contact gezocht Subsupport, de werkgever van Hesein die via een subcontract voor PostNL werkt. Volgens Ilse zou er onenigheid zijn geweest, maar wat dat precies is geweest, weet ze niet.

Geen reactie

Supsupport wil geen inhoudelijke reactie geven. “Wij verwijzen door naar PostNL. Zij zijn degene die de beslissing genomen hebben dat Hesein daar niet meer mag rijden”, aldus een woordvoerder van Subsupport.

Hesein zelf is benaderd via Facebook, maar heeft nog geen reactie gegeven.