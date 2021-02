Fien Wonen een stukje ‘groener’ door aanschaf elektrische auto’s

ZEDERIK • Op donderdag 4 februari ontvingen medewerkers van Fien Wonen de sleutels van vijf elektrische auto’s.

De oude benzine auto’s zijn vervangen voor duurzame Zoë’s. De woningcorporatie, die onder meer actief is in het voormalige Zederik, streeft namelijk naar een verlaging van haar CO2-voetafdruk. Dit gebeurt grotendeels al door in te zetten op verduurzaming van woningen. Met de komst van de elektrische auto’s wordt nog meer CO2 gereduceerd. Een investering in elektrische auto’s is daarom een logische stap.

Autobedrijf Van Mossel heeft de medewerkers van Fien Wonen een korte introductie gegeven en wegwijs gemaakt in bijvoorbeeld het opladen van de auto’s. De laadpalen zijn omgebouwde praatpalen van de ANWB. Volgens manager Marc van der Linden is op die manier ook ingezet op duurzaam hergebruik van materialen.

“Iedereen in Nederland kent de gele praatpalen die vroeger langs de snelweg stonden. Door hergebruik gaan we slim om met wat we hebben. Zo’n oude praatpaal is typisch Nederlands en valt goed op.”

De auto’s zullen voornamelijk gebruikt worden door wijkbeheerders, opzichters en woonconsulenten. Zij zitten dagelijks een lange tijd in de auto. Het werkgebied van Fien Wonen strekt zich namelijk uit van Hardinxveld-Giessendam tot aan Lexmond. Met de auto doe je hier al gauw een half uur over. Voor afspraken dicht bij het kantoor staan binnenkort elektrische fietsen klaar.