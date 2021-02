Vrijwilligers welkom bij natuurwerkdag Slingelandse Plassen

GOUDRIAAN • Op zaterdag 20 februari is er de derde natuurwerkdag bij de Slingelandse Plassen in Goudriaan.

Vrijwilligers kunnen meedoen door zich vooraf aan te melden via slingelandseplassen@gmail.com. De dag is van 8:30 tot 16:00 uur duren.

Vooruitlopend op de definitieve planvorming hebben een aantal initiatiefnemers de handen ineen geslagen om gedurende de uitwerking van de plannen het beheer en onderhoud op te pakken op de Slingelandse Plassen. Dit is in januari al twee keer gedaan met zo’n dertig vrijwilligers.

Zaterdag 20 februari zal deze dag herhaald worden. Belangstellenden voor openhaardhout of tuinsnippers kunnen zich via het mailadres eveneens melden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de initiatieven in het gebied.