Bewoners Handpalm in Bleskensgraaf blij met nieuwe woonkamer

BLESKENSGRAAF • De bewoners en leidsters van De Handpalm in Bleskensgraaf zijn blij met de nieuwe inrichting van de woonkamer, die is geschonken door stichting ‘De Graafstroom Doet, vanuit het Hart’.

Deze stichting ondersteunt sinds 2018 De Handpalm, een woonlocatie in Bleskensgraaf voor zowel kinderen als volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De stichting ondersteunt beide groepen met grote en kleine wensen. Veel kleine wensjes zijn in de afgelopen jaren in vervulling gegaan. Gedacht moet worden aan fietsen met een bewoners, samen een boodschapje doen of meerijden met een cabrio of een melkwagen. In 2019 schonk De Stichting een hometrainer aan de jeugdgroep van De Handpalm.

In 2020 werd begonnen met de plannen voor een herinrichting van de woonkamer van de volwassenen groep. De woonkamer was gedateerd en meubels voldeden niet meer aan het gebruik van de woonkamer, onder andere door rolstoelgebruik van drie bewoners. Samen met Joop Verschoor Interieur te Bleskensgraaf/Sliedrecht werd een volledig plan gemaakt.

Vorige week werd de woonkamer behangen en geschilderd, nieuwe gordijnen werden opgehangen, sfeerverlichting, tafels, bank en relaxstoel werden geplaatst en om twee radiatoren werd een prachtige ombouw geplaatst. Joop Verschoor voerde alle werkzaamheden uit, plaatste alle meubels en schonk, als finishing touch, ook nog een aantal kussentjes voor op de bank.

Het resultaat is prachtig geworden. De leidsters en de bewoners zijn er heel blij mee. De stichting kreeg een prachtig boeket van de bewoners met de opmerking: ”Alle bewoners zijn trots op de nieuwe woonkamer, echt hartstikke moo!”

Voor meer informatie: www.degraafstroom.com/nl/stichting.