De Lage Waard uit Papendrecht bezorgt 41 experience boxen aan groepen 8

PAPENDRECHT/REGIO • Deze week ontvangen 41 groepen 8 een DLW experience box van CSG De Lage Waard uit Papendrecht. De box is gevuld met 12 mini opdrachten en lesmaterialen. Door het maken van de opdrachten maken de groep 8-leerlingen kennis met het voortgezet onderwijs en de lessen van CSG De Lage Waard.

“Normaal gesproken organiseren we in november de DLW experience. Leerlingen volgen dan proeflessen om kennis te maken met onze school. Ook hebben we in januari Open Huis om leerlingen sfeer te laten proeven. Door de coronamaatregelen kon dat dit jaar helaas niet doorgaan. Om leerlingen toch kennis te laten maken met de lessen van de middelbare school ontwikkelden we een uitdagende DLW experience box”, vertelt André Visser, locatiedirecteur van de locatie vmbo/mavo.

“We dagen groep-achters uit om binnen een uur de code van de box te kraken door het maken van 12 mini opdrachten. Als ze de code kraken, ontdekken zij een leuke prijs. We zijn blij dat de basisscholen weer open zijn deze week en zijn direct in de sneeuw op pad gegaan om ze uit te delen.”

Fleur de Keizer, coördinator mavo klas 1 en 3 vertelt enthousiast: “Het leuke is dat we in de opdrachten ook een verwijzing hebben naar onze virtuele tour. De leerlingen moeten online in onze school zoeken naar een antwoord van de opdracht. In plaats van een fysiek open huis, realiseerden wij namelijk een virtuele tour op beide locaties en kunnen leerlingen toch een kijkje in onze school nemen. Je kunt op elk moment de school bekijken en op woe- en vrijdagmiddag zijn we zelf ook live in de virtuele tour aanwezig om samen een rondleiding te doen of vragen te beantwoorden.”

DLW live

André Visser: “We vinden het ontzettend jammer dat we tot nu toe geen groep 8-leerlingen hebben kunnen ontvangen. We kunnen ons voorstellen dat leerlingen en ouders vragen hebben nu de keuze voor een school steeds dichterbij komt. We organiseren daarom op 16 en 18 februari nog DLW live. Leerlingen kunnen online al hun vragen stellen aan onze leerlingen en ook ouders kunnen terecht bij ons ouderpanel.”

Meer informatie over DLW live en de virtuele tour is te vinden op de website van CSG De Lage Waard: www.delagewaard.nl.