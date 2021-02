Molenlands adviesplatform Zedje loopt tegen steeds meer problemen aan

MOLENLANDEN • Adviesplatform Zedje komt in de huidige coronatijd steeds meer problemen tegen in hun doelgroep. Mobiliteit neemt af, zorgmedewerkers zijn ziek, de inrichting van de openbare ruimte is juist nu met de coronamaatregelen ingewikkeld voor mensen met een beperking, steeds meer mensen zijn eenzaam en de druk op mantelzorgers neemt steeds verder toe.

Zedje, een adviesorgaan op het gebied van gehandicaptenbeleid voor inwoners uit Molenlanden, zoekt waar mogelijk naar oplossingen. “Gelukkig staan we in nauw contact met onze doelgroep, weten we wat er speelt en omdat we hun taal spreken, kunnen we snel reageren”, vertellen Goof van Rijswijk en Hans Stekelenburg van Zedje.

Hard geraakt

“Onze doelgroep wordt hard geraakt”, vervolgen ze. “Bij de huishoudelijke ondersteuning is er een aantal zorgmedewerkers ziek en die zorg kan niet altijd door anderen overgenomen worden. Veelal komen er dan verschillende zorgverleners en dat betekent voor deze toch al kwetsbare mensen extra onrust en angst. Doordat veel zorg is weggevallen, vereenzamen mensen.”

Daarnaast is de mobiliteit voor veel mensen uit de doelgroep van Zedje afgenomen. In de anderhalve meter samenleving is het soms lastig manoeuvreren. Goof van Rijswijk: “Waar je voorheen nog probleemloos gebruik kon maken van openbaar en aangepast vervoer en je door de chauffeur geholpen werd, levert dit nu problemen op. De coronaprotocollen schrijven nu voor dat reizigers niet meer bij de bestuurder mogen instappen. Op het eerste gezicht een kleine aanpassing, maar mensen met een beperking worden hierdoor buitenspel gezet.”

Visuele communicatie

“De herinrichting van de openbare ruimte is ook lastig voor mensen met een beperking”, vervolgt Hans Stekelenburg. “Overal in de samenleving komen afscheidingen, waarschuwingen, nieuwe huisregels en eenrichtingsverkeer. De communicatie hierover is erg visueel. Met een visuele beperking is dat een obstakel.”

Hij vervolgt: “Bij het bezorgen van de maaltijden voor Tafeltje Dekje maakte ik altijd een praatje met de mensen waar ik aan de deur kwam. Soms was ik de enige persoon die ze die dag zagen. Nu zet ik de maaltijden op een afvalemmer die buiten staat, bel aan en wens ze, indien mogelijk, voor het raam smakelijk eten.”

Dagbesteding valt weg

Verder ontvangen de vrijwilligers van Zedje geluiden dat er een groot gemis is bij het wegvallen van werk en dagbesteding en dat raakt de doelgroep heel hard, omdat er geen mogelijkheid is om iets anders hiervoor in de plaats te kunnen doen. Goof: “Door hun lichamelijke of geestelijke beperkingen leidt dat tot frustratie.”

“We merken dat vooral menen die psychisch beperkt zijn niet begrijpen waarom zaken niet meer mogen als voorheen. Dat er nog maar één persoon op bezoek mag komen, helpt ook niet. De voortdurende angst om besmet te worden, betekent voor mensen die toch al kwetsbaar zijn dat ze zich nog meer afsluiten en door dat isolement er lichamelijk verder op achteruit gaan. Dat zorgt voor dramatische situaties. Mensen die nog wel zelfstandig wonen zitten vaak compleet in thuisquarantaine.”

Geen rust voor mantelzorgers

De druk op mantelzorgers neemt in deze tijd nog meer toe. Veel mantelzorgers kunnen het zonder hulp vaak niet meer aan. Hans: “Respijtzorg voor deze mensen is nu echter weggevallen, dus er is geen tijd om even tot rust te komen.”

“Als we dan bedenken dat ze nu door het strenge winterweer de komende weken nauwelijks buiten kunnen komen, dan hoop ik dat we nog meer aandacht aan ze besteden en ze niet in de kou laten staan”, vertellen Goof van Rijswijk en Hans Stekelenburg van Zedje tot besluit.

Voor meer informatie: www.zedje.nl, info@zedje.nl of Hans Bots, Van Wenastraat 18, 3381 BL Giessenburg.