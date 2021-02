Meerkerkse basisscholen slaan handen ineen voor de juiste basisschoolkeuze

MEERKERK • Ook in deze coronatijd worden de deuren van de Meerkerkse basisscholen, met inachtneming van de gestelde maatregelen, na schooltijd opengezet voor een rondleiding aan nieuwe ouders. Om dat extra te benadrukken gaan de basisscholen nu met een gezamenlijke flyer en poster Meerkerk in om ouders/verzorgers hierop te attenderen.

“Helaas kon onze jaarlijkse open dag in januari geen doorgang vinden, maar we willen wel graag aan de nieuwe ouders onze school laten zien”, aldus Wineke van der Priem, directeur van christelijke basisschool De Rank aan de Blommendaal. ‘Om de hoek’ bevindt zich de andere Meerkerkse basisschool, openbare basisschool de Springplank gevestigd aan de Burgemeester Sloblaan. Locatiecoördinator Michel Pruijmboom van De Springplank vervolgt: “Omdat het helaas nu niet mogelijk is om onze bekende peuterinlopen te organiseren, kiezen we voor deze manier van rondleiden. Ouders hebben in Meerkerk een keuze en dat moeten we vooral blijven koesteren.”

Gezamenlijke poster en flyer

Op de gezamenlijke poster en flyer is goed te zien waar beide Meerkerkse scholen voor staan. “We willen ouders en verzorgers laten weten dat onze deuren op afspraak openstaan”, zegt Michel Pruijmboom. Dat de beide basisscholen samen optrekken is niet nieuw. Achter de schermen vinden er vele overleggen plaats en worden er steeds vaker activiteiten samen opgepakt. Wineke van der Priem: “De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld de Koningsspelen samen opgepakt en ook draaiboeken van activiteiten worden met elkaar gedeeld.”

Welkom voor rondleiding

Nieuwe ouders/verzorgers die benieuwd zijn naar de Meerkerkse scholen worden van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een rondleiding. “Ouders van wie hun kind in het volgende schooljaar 4 jaar wordt, hopen we in de maanden februari en maart rond te leiden. Voor een goede groepsindeling is het belangrijk dat we weten op hoeveel kinderen we volgend schooljaar mogen rekenen”, aldus Wineke van der Priem.

Michel Pruijmboom: “We zouden het erg leuk vinden als beide scholen door ouders/verzorgers worden bezocht voor een rondleiding, voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt. Zo krijgt een nieuwe ouder écht een beeld van het onderwijs in Meerkerk.”