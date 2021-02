Verkiezingsdebatten op Klokradio

• Het verkiezingsdebat in 2018 in Molenlanden. (Foto: Aangeleverd)

• Het verkiezingsdebat in 2018 in Molenlanden. (Foto: Aangeleverd)

NIEUW-LEKKERLAND • Vanaf maandag 15 februari besteedt de lokale omroep Klokradio op de maandagavonden aandacht aan de komende Tweede Kamer verkiezingen. Dit gebeurt in het politieke programma De Wandelgang, live van 21.00 tot 22.00 uur.

De grootste acht landelijke partijen in Alblasserdam-Molenlanden zijn door de redactie voor deze debatten uitgenodigd. Op de PVV na hebben alle partijen de uitnodiging aanvaard en gaan straks in tweetallen met elkaar in discussie. Hiervoor hebben ze een vertegenwoordiger uit de regio aangewezen; enkele van hen staan op de landelijke kieslijsten. De regionale band van deze politici geeft de mogelijkheid om de landelijke onderwerpen ook naar de uitdagingen van deze streek te vertalen.

De partijen krijgen eerst alle gelegenheid om hun politieke speerpunten uiteen te zetten, dit vanuit het eigen verkiezingsprogramma. Hoe denkt men over woningbouw, zorg, energietransitie, veiligheid, belastingen, enzovoorts? Daarna gaan de deelnemers debatteren over een tweetal thema’s, waarvan ze ieder er zelf één hebben ingebracht. Het doel is de luisteraars goed te informeren over de standpunten van de verschillende partijen, zodat straks in het stemhokje een gedegen keuze kan worden gemaakt.

De aftrap is op maandag 15 februari met de SP. Hiervoor komt Lies van Aelst uit Gorinchem naar de studio. Door het afhaken van de PVV is er geen debattegenstander, vandaar het deels een persoonlijk gesprek wordt met mevrouw Van Aelst die tevens SP-fractieleider is in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Vervolgens komen aan bod op 22 februari Frank Meerkerk (CDA / Molenlanden) en Frans de Munnik (PvdA / Gorinchem). Een week later op 1 maart volgen Bert Snoek (VVD / Molenlanden) en Sanne Zijlstra (CU / Molenlanden). De debatreeks wordt vlak voor de verkiezingen afgesloten op 8 maart met André Flach (SGP / H-I-Ambacht) en Ramon Pardo-Kruidenier (D66 / Alblasserdam).

Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn de live-debatten te volgen, kunnen het daarna altijd nog terugluisteren via Uitzending Gemist op de Klokradio website.