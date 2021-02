Qbuzz ook vandaag weer de weg op met bus en trein

REGIO • Ondanks Code Oranje is Qbuzz op maandag 8 februari weer met de zoveel mogelijk normale dienstregeling gaan draaien.

Vanwege de extreme gladheid was het ’s morgens overigens nog niet verantwoord om met de bus de weg op te gaan en is besloten dat de busdienstregeling niet direct van start kon gaan. De MerwedeLingelijn kon wel direct van start en rijdt, net als gister, elk uur, met voor reizigers een tussen Dordrecht en Geldermalsen een overstap in Gorinchem.

Inmiddels zijn de wegen weer begaanbaar en is Qbuzzook de busdienstregeling aan het opstarten. Vanaf 12:00 uur zijn de bussen gefaseerd gaan rijden. Het streven is dat vanaf 14:00 uur alle bussen weer rijden. “Uiteraard alles met veiligheid voor onze chauffeurs en onze reizigers voorop”, voegt Qbuzz hieraan toe.

De informatieborden op de haltes kunnen niet de juiste informatie geven momenteel. Dit ervaren meerdere vervoerders, er wordt landelijk hard gewerkt aan een oplossing.

Qbuzz is er trots op dat men gisteren zo goed als mogelijk de dienstregeling heeft gereden en ook vandaag weer de weg op gaat. “We doen er alles aan om het OV beschikbaar te houden voor noodzakelijke reizen. We raden reizigers de komende winterse dagen aan om de weersberichten goed in de gaten te houden en onze website www.qbuzz.nl/dmg te checken voordat ze op pad gaan”.