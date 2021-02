Ellis wint online voorleeswedstrijd Leerdam

REGIO • Ellis van der Zijden van basisschool De Kandelaar uit Ameide heeft donderdag de online Voorleeswedstrijd van Leerdam gewonnen.

Aan deze voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de Bibliotheek Lek & IJssel, deden zes schoolkampioenen mee. De winnaar gaat door naar de regiofinale in IJsselstein.

Dat de Voorleeswedstrijd door zou gaan stond al vast, want ook met het scenario van een lockdown was rekening gehouden. De zes schoolkampioenen deden mee via een filmpje, waarin ze een fragment voorlazen uit een zelf gekozen boek.

Alle kandidaten hadden mooie boeken gekozen, vond de jury, bestaande uit wethouder Tirtsa Kamstra (gemeente Vijfheerenlanden), Cintha de Vreede (SamenDoen) en Ria Lodewijks (vrijwilliger Bibliotheek Leerdam). Na uitgebreid beraad kozen zij Ellis tot winnaar.

Ellis heeft voorgelezen uit het boek ‘Vals’ van Carry Slee. De jury vond dat ze het verhaal precies goed voorlas, lekker vals: “Ze wist de spanning er goed in te brengen, ze nam ons helemaal mee in het verhaal en we willen nu allemaal weten hoe het afloopt!”

Op woensdag 10 maart doet Ellis mee aan de regiofinale in IJsselstein.