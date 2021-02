Geschiedkundige Vereniging overweegt juridische stappen in dossier Pinkeveersebrug

GIESSENBURG/MOLENLANDEN • In een brief aan de gemeenteraad meldt de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen juridische stappen niet uit te sluiten ‘in onverhoopte situaties’ rondom de veelbesproken vervanging van de Pinkeveersebrug.

De Geschiedkundige Vereniging is van mening ‘dat de gemeente Molenlanden op het punt staat een gigantische fout te maken als de omgevingsvergunning tot vervanging van de brug aan het waterschap wordt verleend’. De vereniging laat zich de komende tijd voor deskundig advies bijstaan door Sleeuwijker B.M. Siera,die lid is van Bond Heemschut.

Hout

De Pinkeveersebrug is een gemeentelijk monument. De Geschiedkundige Vereniging zet mede om die reden bij vervanging vol in op een (deels) houten uitvoering. ‘Waarom kan de gemeente de brug niet in eigendom overnemen van het waterschap om zodoende aan de wens van veel inwoners tegemoet te komen?’

Vergadering gemeenteraad

De raad van Molenlanden vergadert dinsdagavond 9 februari over het dossier Pinkeveersebrug. Besluiten worden dan overigens nog niet genomen.