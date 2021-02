Mooi Molenlanden Taart voor Miek-Kado in Giessenburg

GIESSENBURG • Mieke van den Boomgaard, eigenaresse van de winkel Miek-Kado in Giessenburg, heeft vrijdag 5 februari de Mooi Molenlanden Taart in ontvangst mogen nemen.

Zij kreeg deze taart naar aanleiding van de oproep van VVD Molenlanden op sociale media om een ondernemer of zzp’er in Molenlanden tijdens deze lockdown een hart onder de riem te steken.

Miek-Kado is boek- en cadeaushop met een webshop. Naast een breed assortiment boeken verkoopt Mieke leuke (cadeau)artikelen voor jong en oud. Mieke was ontroerd door het hart onder de riem. Ook de steun en hulp die zij aangeboden krijgt, doen haar goed. Het helpt haar om in deze moeilijke tijd steeds nieuwe acties te bedenken, die zij via haar Facebook- en Instagrampagina deelt.