Alternatieve meidendag voor Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem

GORINCHEM • Meisjes en techniek zijn een uitstekende combinatie. Om die reden besteedt het Gilde Vakcollege Techniek in gorinchem ieder jaar bijzonder aandacht aan meiden. Dit gebeurt normaliter tijdens de jaarlijkse meidendag. Door de geldende corona-maatregelen kon die echter geen doorgang vinden, maar de school ontwikkelde een alternatief om meiden toch kennis te laten maken met techniek.

Op woensdag 3 februari kregen meiden uit de regio Gorinchem en omstreken een pakket thuisbezorgd met daarin alle ingrediënten om een windmolen te maken. Deze pakketten werden persoonlijk naar de meiden toegebracht, zodat er meteen even kennis gemaakt kon worden. De pakketten werden met veel enthousiasme ontvangen én meteen in elkaar gezet met het bijgeleverde gereedschapssetje en het instructiefilmpje wat voor deze gelegenheid werd opgenomen.

Meidencoach mevrouw Stuij benadrukt waarom het zo belangrijk is dat meer meisjes de techniek weten te vinden. “Meiden zijn over het algemeen creatief, nauwkeurig en kunnen goed samenwerken”, vertelt ze. “Die vaardigheden zijn keihard nodig in de techniek!”

Samen met mevrouw Korevaar begeleidt ze de meiden die op het Gilde zitten. De laatste jaren zijn dat er gelukkig steeds meer. Een technische opleiding betekent voor meiden een grote kans op een leuke baan later, want er is nog altijd een enorm tekort aan technische vakmensen.