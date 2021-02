CSG Willem de Zwijger organiseert Open Week Online

SCHOONHOVEN • Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 kunnen woensdagavond 10 en donderdagavond 11 februari via een virtuele tour CSG Willem de Zwijger bezoeken. Tevens kunnen ze online open lessen van de WZ volgen.

“Vanwege de lockdown is het voor leerlingen van groep 7 en 8 helaas niet mogelijk om de WZ te bezoeken. De kennismaking met het voortgezet onderwijs is juist in deze tijd belangrijk. Daarom hebben we hard gewerkt aan een digitale kennismaking met de school”, meldt directeur Wilhelm Krajenbrink.

Hoofdrolspelers

Twee brugklasleerlingen zijn de hoofdrolspelers van de online lessen en de virtuele tour. Zij zijn degenen die de bezoekers rondleiden door de school. Door hun ogen leren basisschoolleerlingen de WZ kennen.

Wilhelm Krajenbrink: “Leerlingen kunnen proeflessen volgen en krijgen een virtuele tour door de school, waarbij ze docenten ontmoeten. Zo leren ze de vakken kennen die in het voortgezet onderwijs gegeven worden. Tijdens de virtuele tour kunnen bezoekers chatten met leerlingen en docenten van de WZ. De gemaakte films blijven na de Online Open Week nog zichtbaar, zodat geïnteresseerde basisschoolleerlingen en hun ouders ze ook na deze periode kunnen bekijken.”



De school heeft een speciale website ingericht voor de Open Week: www.wzopenweek.nl