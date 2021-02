Asfaltcentrale Hoogblokland stoot soms meer benzeen uit dan toegestaan

HOOGBLOKLAND • Asfalt Productie Hoogblokland stoot soms meer van de giftige stof benzeen uit dan is toegestaan. De asfaltcentrale werkt eraan om dit terug te dringen.

Dat meldt Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), naar aanleiding van de publicatie in dagblad Trouw over het feit dat er benzeen vrijkomt bij het recyclen van oud asfalt, soms in zorgelijke hoeveelheden.

OZHZ is in opdracht van de provincie Zuid-Holland belast met het toezicht op de Hoogbloklandse asfaltcentrale, één van de grootste in Nederland. “Wij verlenen daarnaast de milieuvergunning”, licht een woordvoerster van de dienst toe.

Meer metingen

Uit metingen blijkt dat de centrale langs de Bazeldijk soms meer benzeen uitstoot dan toegestaan. “In het Activiteitenbesluit staat hoeveel benzeen er uitgestoten mag worden. Op basis van de metingen tot nu toe, zit het bedrijf er soms boven, soms onder. Er vinden meer metingen plaats, om een beter beeld te krijgen.”

Benzeen wordt door het RIVM als een kankerverwekkende stof omschreven. ‘Er is geen veilige concentratie waaronder geen effecten voorkomen. Er kan altijd gezondheidswinst worden behaald door reductie van de uitstoot.’

Woonomgeving

De luchtexpert van de Omgevingsdienst heeft berekend wat de verhoogde uitstoot van Asfalt Productie Hoogblokland betekent voor het leefniveau. Daarbij wordt gekeken naar in hoeverre de uitgestoten stof uit de schoorsteen van het bedrijf terecht komt in de woonomgeving.

“Dat niveau is lager, door bijvoorbeeld vermenging met andere lucht. Uit die berekeningen blijkt dat het maximaal toelaatbaar risiconiveau op leefniveau acceptabel is, dat wil zeggen dat dit niveau niet overschreden wordt op basis van de normen voor benzeen in de Activiteitenregeling.”

Terugbrengen

Het bedrijf werkt volgens OZHZ aan het terugbrengen van de uitstoot van benzeen. “Zij voeren nu specifiek onderhoud daarvoor uit. Naar verwachting zal medio maart/april 2021 opnieuw gemeten worden door een onafhankelijk meetbureau om vast te stellen wat het effect hiervan is.”

OZHZ houdt hier toezicht op. “Vanzelfsprekend heeft dit ook de aandacht van de provincie. Daarnaast is het landelijk onderzoek dat nu uitgevoerd wordt belangrijk om te leren welke invloeden van belang zijn om de benzeenemissie te verlagen.”

Actualisatie

Asfalt Productie Hoogblokland is bij dat onderzoek betrokken. “Vanuit dit onderzoek worden sinds 2018 jaarlijks emissiemetingen uitgevoerd, waarvan de resultaten door de asfaltcentrale worden gedeeld met de OZHZ.”

OZHZ werkt ook aan een actualisatie van de vergunning voor de asfaltcentrale. “Daarbij is aandacht voor het verder terugdringen van stoffen zoals benzeen.”

Vakgroep

Voor een reactie verwijst de asfaltcentrale naar de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) van brancheorganisatie Koninklijke Bouwend Nederland. Daar kunnen ze niet specifiek op de situatie in Hoogblokland ingaan.

“Wij zijn nog bezig met verdere onderzoeken waardoor het precies komt dat er bij asfaltcentrales benzeen wordt uitgestoten”, vertelt woordvoerder Niels Wensing. “Eerder onderzoeken gaven geen duidelijkheid. Zolang die er niet is, kunnen we geen passende maatregelen nemen. In juni hopen we die data te hebben.”

Maatwerk

De VBW adviseerde eerder de aangesloten asfaltproducerende bedrijven om tot 1 januari 2022 een verzoek tot maatwerk (ontheffing) aan te vragen bij de controlerende omgevingsdienst in het geval van overschrijding.

“Wij leggen onszelf daarmee de druk op dat we na juni in een half jaar een doortimmerd plan van aanpak hebben waarmee we de uitstoot tot beneden de wettelijke norm kunnen gaan terugbrengen. “

Volksgezondheid

In de tussentijd gaat de productie, ook in Hoogblokland, door. “Door een onafhankelijk ingenieursbureau hebben we de gevolgen van een slechtst denkbare situatie uit laten rekenen. Zelfs in dat geval zouden de effecten voor de volksgezondheid op leefniveau verwaarloosbaar zijn.”

“In combinatie met de wens van afnemers om het duurzaam produceren van asfalt, waarbij oud asfalt gerecycled wordt, door te laten gaan, is dit voor ons reden om het niet stil te leggen.”