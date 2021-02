Kerstboomversnippering in Molenlanden voortaan wat later

MOLENLANDEN • De Kerstboomversnippering in de gemeente Molenlanden zal voortaan niet meer zo kort op Oud & Nieuw plaatsvinden als dit jaar het geval was.

Dat meldt het gemeentebestuur van Molenlanden naar aanleiding van vragen die hierover gesteld waren door de fractie van de VVD.

De versnippering vond dit jaar plaats op zaterdag 2 januari. Dat heeft tot veel ongewenste effecten geleid. Allereerst was er veel onvrede en onbegrip. “Naar onze waarneming zijn er een beduidend lager kerstbomen aangeboden, is (en was) er sprake van her en der verspreid liggende kerstbomen in de straten (zwerfkerstbomen), treft men nog steeds bomen aan bij de afvalcontainers op de verzamelpunten en werden er her en daar spontaan enkele bomen in de fik gestoken”, aldus Bert Snoek van de VVD.

De partij wilde weten waarom besloten was om de Kerstboominzameling al zo snel na Nieuwjaarsdag te doen.

Het gemeentebestuur van Molenlanden reageert dat de planning hiervoor door afvalverwerkingsbedrijf Waardlanden gemaakt is. “Dit vindt altijd de eerst volgende zaterdag na oudjaar plaats”, aldus het gemeentebestuur. “Waardlanden geeft aan dat het dit jaar wel erg snel na oudjaar heeft plaatsgevonden. Er is al een afspraak om dit met Waardlanden te bespreken en te kijken of we in de toekomst bijvoorbeeld een minimum aantal dagen kunnen aanhouden.”

Er is een aantal telefoontjes van burgers binnengekomen over de vroege datum, maar omdat communicatie van het proces al was uitgezet en om verwarring te voorkomen zijn de data dit jaar niet aangepast.

Het gemeentebestuur belooft dat de lessen van dit jaar meegenomen worden voor de planning van volgend jaar. Oftewel; de kerstoomversnippering zal niet meer zo snel na de viering van Oud & Nieuw gedaan worden.