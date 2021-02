Winterweer: MerwedeLingelijn naar één uursdienst

REGIO • Het winterweer heeft gevolgen voor de dienstregeling van het openbaar vervoer in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.



ProRail legt vanaf zaterdagmiddag als voorzorgsmaatregel alle wissels vast. ‘Om veilig te kunnen rijden, zijn we genoodzaakt om de dienstregeling van de MerwedeLingelijn vanaf zaterdag 16.00 uur aan te passen naar een uursdienst’, meldt het vervoersbedrijf.

‘We rijden dan tussen Dordrecht Centraal en Gorinchem. Ook rijden we tussen Gorinchem en Geldermalsen. Reizigers die van Dordrecht naar Geldermalsen willen reizen, moeten rekening houden met een overstap in Gorinchem.’



Extra capaciteit

Vervoersbedrijf Qbuzz zet extra capaciteit in om ervoor te zorgen dat onze bussen en treinen kunnen blijven rijden. ‘Verder hebben we alternatieve plannen voor de dienstregeling klaar liggen, mocht dit nodig zijn.’



Meer Infomatie: https://www.qbuzz.nl/dmg/