‘Hooibouw’ bij schaatsenslijper Cor Verhoeven in Giessenburg

GIESSENBURG • De aanvragen om schaatsen te slijpen stromen binnen bij Cor Verhoeven in Giessenburg.

De eigenaar van de gelijknamige tweewielerzaak aan de Dorpsstraat verkoopt en slijpt ook schaatsen. Met het winterfront in aantocht kloppen vele klanten bij hem aan om hun schaatsen weer op scherpte te brengen.

En daarom is hij nu de nodige uren te vinden in de kleine ruimte in zijn werkplaats waar hij de ijzers slijpt. “In dit vak is het altijd hollen of stilstaan”, lacht hij. “En ach, als het nodig is slaan we gewoon een nachtje slaap over.”